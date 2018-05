Matrimonio Harry e Meghan Markle: ecco quanto costa

Il grande giorno è arrivato. Oggi, sabato 19 maggio, nella cappella di St. George al castello di Windsor, il Principe Harry e Meghan Markle diventeranno marito e moglie. C’è grande fermento per quello che è stato definito il matrimonio dell’anno e che è considerato uno degli eventi più costosi nella storia, ma quanto costano effettivamente le nozze del secondogenito del Principe Carlo e di Lady Diana e la bellissima attrice?

Matrimonio Harry e Meghan Markle: tutti i costi

A svelare i costi del matrimonio dell’anno tra Harry e Meghan è stato Piero Chiambretti che, nel suo programma, Matrix Chiambretti, ha fatto i conti di tutte le spese sostenute dalla casa reale inglese per rendere davvero speciale il giorno più bello di Harry e Meghan. Nel complesso, si calcola che il matrimonio dell’anno sia costato tra i 35 e i 45 milioni di euro. Nello specifico, come è stato spiegato nell’ultima puntata del programma di Chiambretti, l’abito da sposa di Meghan Markle dovrebbe costare circa 400ml sterline. L’anello di fidanzamento che Meghan Markle sfoggia con disinvoltura formato da 3 brillanti e che contiene due gemme inestimabili che furono di Lady D costerebbe circa 2-300ml dollari.

Dopo il fatidico sì, Harry e Meghan come marito e moglie saranno annunciati dal 20 trombe d’argento per le quali sarebbero stati spesi 100ml euro. Ogni 30 minuti, agli ospiti del Royal Wedding, al catering, verrà offerto un calice di champagne per 2300 bottiglie pari a 100ml euro. 30ml euro sarebbero stati spesi per le salsicce, 50ml euro per la torta nuziale che sarebbe stata realizzata da una storica pasticceria inglese. Nessun costo particolare per la location prestata dalla nonna Elisabetta. Ci sono, poi, le spese per garantire la sicurezza degli sposi, della famiglia Reale e di tutti gli ospiti, oltre a quelle per gli artisti che animeranno poi la festa voluta dagli sposi. Secondo indiscrezioni, il matrimonio di Harry e Meghan che hanno scelto di non avere regali, dovrebbe costare circa 10mila dollari in più di quello di Kate Middleton e del Principe William ma non dovrebbe superare la cifra di 100 milioni spesi per le nozze di Carlo e Diana.

