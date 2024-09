Vestirsi per una laurea può sembrare una vera sfida, eppure ci sono dei capi di abbigliamento, colori e accessori perfetti per un look chic.

La laurea è un evento importante. Si tratta di un traguardo che va festeggiato, con i propri familiari e gli amici che condividono con noi un momento di gioia e orgoglio. Dopo anni di studio, la cerimonia segna la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova fase della vita. Quando si deve partecipare a una festa di laurea, occorre pensare anche all’abbigliamento adeguato.

L’abbigliamento deve, infatti, specchiare l’importanza dell’occasione. Scopriamo insieme come vestirsi per una laurea, quali abiti scegliere e i colori da evitare.

Come vestirsi per una laurea da festeggiata

Come vestirsi per una laurea da festeggiata, dunque? Il dress-code, ovviamente, prevede outfit eleganti cercando di non cadere nel banale e dando un’occhiata a ciò che è di tendenza. Via libera ai tailleur che rappresentano dei veri e propri classici, quando si parla di abiti per la laurea. In questo caso, è possibile sbizzarrirsi con i colori. C’è chi, solitamente, opta per colori che si sposano con il colore scelto per la tesi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stockholm Fashion | Pour Elle (@stockholmfashion_)



Che siate le laureate o le invitate, vanno bene colori come il white, il black, ma anche il celeste, il blu, il verde, il lilla, il beige, il grigio ghiaccio e chi più ne ha più ne metta. Ci sono, poi, tailleur con spacchi laterali o con cintura o meno: di modelli ne esistono di tutti i tipi.

Come vestirsi per una festa di laurea come invitata

Se, invece, vi state chiedendo come vestirvi per una festa di laurea come invitata, sappiate che vanno bene anche un paio di pantaloni neri o una gonna midi con camicia bianca o nera, se i pantaloni saranno di un colore più chiaro. Del resto, entrambi sono un classico del guardaroba femminile. È possibile, poi, optare per maglioni o dolcevita in tinta unita, a cui abbinare blazer o ricorrere a degli abiti più o meno svasati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fashion Canadians (@fashioncanadians)



Per quanto riguarda le scarpe, sia che siate festeggiate o invitate, sono ottime delle scarpe con tacco medio-basso, Mary Jane, stivali o décolleté. Per i gioielli o bijoux, cercate di non esagerare ricorrendo a bracciali, collane o orecchini che non siano vistosi. Ci sono, insomma, molti modi per risultare eleganti pur senza rinunciare alla comodità. L’importante è evitare scollature eccessive e gonne o vestiti troppo corti.

I colori da evitare alla laurea

Infine, ci sono colori da evitare alla laurea? Via libera alle tonalità neutre o pastello, cercando di evitare assolutamente i colori troppo accesi. “Sobrietà” deve essere la parola chiave. Oltre ai colori prima citati – bianco, nero, celeste, blu, verde, lilla, beige e grigio ghiaccio – potete ricorrere anche al tortora o all’avorio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fashion Canadians (@fashioncanadians)



Come detto, vanno evitati i colori sgargianti, così come le fantasie eccentriche. Pensate, invece, a nuance che possano sposarsi alla stagione della laurea: magari, un bel rosa cipria, un magenta o il bluette a inizio autunno, per esempio.