Come abbinare le scarpe Mary Jane: tutti i tipi di outfit più stylish

Dal gusto nostalgico e nonostante ci ricordino gli anni da bambine, le scarpe Mary Jane sono tra le più amate dalle donne di tutto il mondo.

Caratterizzate da un design che unisce comfort ed eleganza, le scarpe Mary Jane hanno conquistato tante generazioni di donne. Si tratta di un modello che viene, generalmente, associato al periodo dell’infanzia, ma che è oggi sulle passerelle di tutto il mondo e un must-have nel guardaroba di un’appassionata di moda.

Versatili, possono essere abbinate a numerosi tipi di outfit: sono, infatti, perfette sia per chi ama il look casual che il look chic. Scopriamo insieme come abbinare le scarpe Mary Jane, sfruttando al massimo il loro potenziale per rendere gli outfit più stylish.

Come abbinare le scarpe Mary Jane con calzini, minigonna e abiti

A chi stanno bene le scarpe Mary Jane? Praticamente, a tutti! È una delle tendenze fashion del momento e ce n’è davvero per tutti i gusti. Classico inizialmente per bambine, queste calzature sono nate nel 1904 nel Missouri, negli USA, quando il calzaturificio Brown Shoe Company acquisì i diritti per utilizzare i personaggi del fumetto Buster Brown tra cui – per l’appunto – c’era Mary Jane, che indossava questo tipo di scarpe.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da mariaaa 🍒 (@venusmamiii)

Le scarpe Mary Jane possono essere indossate con i calzini, tranquillamente e sia per quanto riguarda look quotidiani che più particolari. Come detto, infatti, sono facili da abbinare a qualsiasi tipo di outfit. Possono, inoltre, essere indossate con minigonna – magari, con delle calze che arrivano al ginocchio – un blazer o un abito lungo e romantico in tinta unica o dalla trama a fiori.

Le scarpe Mary Jane con jeans, camicie e tubini

Che siano flat o con tacchi, dai toni delicati o colori accesi, le scarpe Mary Jane si sposano perfettamente con i jeans (magari, con i jeans di tendenza per la stagione autunno-inverno). Un look in total denim, infatti, esprime personalità e carattere e può andare bene per diverse occasioni quotidiane. I jeans possono essere abbinati a camicie, cardigan e tutto ciò che va a braccetto con uno stile comfy chic (soprattutto durante la stagione autunnale-invernale).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carel Paris (@carelparis)

Infine, perché non indossare delle Mary Jane con tacco, calze al ginocchio e un elegante tubino? Ricorda che gli accessori giocano sempre un ruolo importante, quindi occhio anche al make-up – ad esempio, applicando gli ombretti di tendenza dell’autunno – alla borsa da indossare ma, soprattutto, alle calze da scegliere per un look moderno e indicato per diverse occasioni.