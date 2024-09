Tendenze unghie autunno 2024: 11 trend che andranno di moda nei prossimi mesi

Autunno 2024, idee e tips per mani impeccabili: gli 11 trend (imperdibili) per unghie perfette, ecco i colori più amati.

Per molti è il vero Capodanno, il mese a partire dal quale iniziano nuove avventure. Settembre sa di rinascita, di ripartenze, di nuovi inizi e, perché no, di nuovi look. Sono sempre di più le persone che, dopo l’estate, decidono di prendersi particolarmente cura del proprio aspetto, rivoluzionando la chioma o semplicemente dedicando più tempo alla cure delle mani. A questo proposito, ci sono un sacco di novità interessanti per le appassionate di nails art.

Con l’arrivo dei mesi più freddi, è tempo di seguire le ultime tendenze in fatto di unghie e la buona notizia è che, quest’anno, ce n’è per tutti i gusti. Anche dalle sfilate di moda si evince che l’autunno 2024 abbraccia una vasta gamma di stili e, di conseguenza, anche dall’estetista avrete l’imbarazzo della scelta. Le amanti dei colori strong e incisivi non sbaglieranno, ma non lo faranno neanche quelle che preferiscono osare di meno. In seguito alcuni dei trend più interessanti della stagione che sta per iniziare.

Le unghie perfette per l’autunno 2024: dai colori strong a quelli pastello, così non sbaglierai

Appassionate di smalti, semipermanente e gel, è questo il momento di sbizzarrirsi. L’autunno sta per partire e porterà con sé una serie di tendenze diverse ma che metteranno d’accordo tutte. Si è soliti pensare che, con l’arrivo del freddo, si debba optare per colorazioni più scure, ma non è sempre così. Ecco gli 11 trend più interessanti per la nails art dell’autunno 2024:

1)Unghie rosse, un classico senza tempo –Si tratta della scelta giusta sempre e comunque, quella con la quale non si sbaglia mai, neanche in autunno. Presenta una vasta scelta di tonalità, ma il rosso puro risulta essere perfetto sia di giorno che per le occasioni serali.

2) Caramello, una chicca per le amanti del nude – Se anche tu ami i colori neutri, questo autunno puoi puntare sul caramello, in tutte le sue sfumature (a seconda del tuo incarnato). Una nuance calda ed elegante, perfetta per una manicure raffinata ma allo stesso tempo originale

3) Bordeaux, il re dell’autunno– A proposito di tonalità di rosso, in autunno non può mancare il bordeaux. Si tratta del vero must have della stagione, elegante ed estremamente chic, anche sulle unghie più corte. Intramontabile.

4) Smalto nero per una manicure d’effetto- Perfetto per i mesi più freddi, la moda insegna che il nero sta bene su tutto, anche sulle unghie. Estremamente versatile, il black è sempre più in voga in autunno e in inverno e risulta ‘wow’ sia con finish lucido che opaco.

5) Finish perlato per mani sofisticate- Colori scuri sì, ma non solo. Le unghie perlate sono tornare da un bel po’ di tempo e lo hanno fatto per restare. Anche nei mesi autunnali ed invernali. Un ritorno al passato che fa impazzire tutte e che rende la tua manicure super brillante e luminosa: perfetto soprattutto per chi ama il bianco

6) Verde sì, ma delicato – No ai colori fluo, sì al verde oliva e verde kaki, gettonatissimo anche in fatto di abbigliamento. Elegante e raffinato, non potrai farne a meno.

7) Blu notte per un effetto extra chic– Una tonalità intensa, ma che dona calma. Il blu è perfetto per chi vuole osare ma non è ancora pronta per il nero. Una manicure rock, ma non troppo.

8) Oro, oro e ancora oro- Anche quest’anno puoi impreziosire le tue unghie con una cromatura dorata. Calde ed avvolgenti, le unghie oro sono ideali per conferire luce alle tue mani nei mesi più freddi e spezzare i look monocromatici: immaginale con un total black, che meraviglia!

9) Colorate e cangianti- Hai mai sentito di unghie spaziali? È proprio quello l’effetto che puoi riprodurre sulle tue unghie, scegliendo colori chiari ma allo stesso tempo pieni di riflessi luminosi, che creano una sorta di specchio. Sulle tue unghie sembrerà esserci l’aurora boreale.

10) French, perché no?– Come il rosso, rappresenta quella scelta comfort con la quale non sbagli mai. L’eleganza per eccellenza, ma per chi ama osare è possibile scegliere anche altri colori oltre al bianco per la piccola lunetta. Sì, anche il nero.

11) Colori pastello non solo in primavera– Niente paura, se ami i colori tenui potrai non farne a meno anche nel corso delle stagioni più gelide. Dal pesca al lilla fino al polvere, si tratta di tonalità semplici e romantiche, che stanno bene a tutte le lunghezze e forme, anche quelle quadrate.