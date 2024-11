Gli stivali possono essere compagni fedeli dei leggings in diverse occasioni della giornata, dalla mattina alla sera.

Comodi e versatili, i leggings sono un capo di abbigliamento che si sposa facilmente a vari tipi outfit. Perfetti per la stagione autunnale e anche per quella invernale, sono diventati un vero must-have del guardaroba femminile. Adatti sia al tempo libero che a look più eleganti, possono essere abbinati a diversi tipi di scarpe.

Una delle scelte migliori è quella che vede protagonisti gli intramontabili stivali, che possono realmente fare la differenza. Scopriamo quali stivali abbinare ai leggings e quali sono le combo più amate per la stagione autunno-inverno.

Leggings e stivali alti, a ghetta o camperos per un look di tendenza



Gli stivali possono fare la differenza tra un outfit banale e uno di tendenza. Gli stivali alti sono, ad esempio, da indossare con leggings eleganti da sera e sono la scelta migliore per chi è alla ricerca di un look sofisticato, adatto a occasioni formali o a cene eleganti. Si tratta, del resto, di una scelta particolarmente chic, perfetta per un look day-to-night senza mai risultare eccessiva. Gli stivali alti possono essere abbinati – come detto – a un bel paio di leggings e, ad esempio, a un caldo maglione oversize e un cappotto lungo e avvolgente.



Per quanto riguarda gli stivali a ghetta, questi vanno bene per chi cerca un look sporty che slanci la figura e possono essere, tranquillamente, abbinati a leggings sia neri che grigi. I camperos vanno, poi, bene per chi ha un carattere più deciso e uno stile rock. Possono essere abbinabili a un vestito con leggings sotto o ad outfit con leggings e camicia.

Che scarpe mettere con i leggings: anfibi, stivaletti neri e stivali UGG



Aderenti e a vita alta, per un outfit casual con leggings sono da provare gli anfibi che rappresentano una scelta perfetta nelle giornate più fredde. Possono essere abbinabili anche a t-shirt oversize o giacche di pelle. Altrettanto versatile è la scelta degli stivaletti neri, classico intramontabile che può essere facilmente abbinato a tutto e perfetto per un outfit con leggings da sera.



Infine, caldi e resistenti, gli stivali UGG si possono adattare ai leggings in tessuti spessi, così da garantire il massimo comfort oltre che stile quando fa molto freddo. Scoprite gli stivali must-have per l’autunno-inverno e come abbinare gli stivali texani in autunno e in inverno.