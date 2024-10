Gli stivali texani sono un accessorio di moda amatissimo, che si sposa alla perfezione con diversi tipi di outfit autunnali e invernali.

Gli stivali texani sono tra i più amati dalle donne e non solo, per quanto riguarda le calzature. Si tratta di scarpe che hanno fatto la storia della moda e che possono essere considerate evergreen. Gli stivali texani da donna sono perfetti per diversi tipi di outfit.

Ogni appassionata di moda, nella propria vita, ne ha posseduti almeno un paio. Ma come abbinare gli stivali texani in autunno e in inverno? Scopriamo a chi stanno bene.

Come indossare gli stivali texani: a chi stanno bene

Se vi state chiedendo come indossare gli stivali texani e a chi stanno bene, sappiate che la risposta è: a tutti! Capo di tendenza, può essere un elemento chiave in diversi tipi di outfit sia con texani neri, beige o di altri colori. In linea generale, sono ottimi da sfoggiare con look monocromatici. Impermeabili e comodi, rappresentano un must-have della stagione fredda.

Per un look in stile country, i colori maggiormente diffusi sono il marrone, il beige e il nero, ma esistono modelli dai colori più disparati. Senza alcun dubbio, il nero è il colore più versatile perché si adatta veramente a tutto e va bene anche per un look total black.

Come abbinare i texani marroni e di altri colori: look con texani bassi o alti

Gli stivali texani marroni o di altri colori, che siano bassi o alti, possono essere abbinati con pantaloni o gonne dalle nuance scure, ma anche ad abiti e jeans (in special modo, sono perfetti con i jeans skinny). Con il primo fresco, si può pensare di indossarli con un bel maglioncino caldo e il cappotto, ad esempio.

In linea generale, è possibile ricorrere a vari abbinamenti in base ai propri gusti, cercando di sposare bene i colori. Se i texani sono di colore scuro, meglio spezzare con capi di abbigliamento più chiari e viceversa. Da segnalare sono anche i jeans cropped, con gamba ampia e una blusa aderente: questo outfit va bene, soprattutto, con un paio di stivali texani alti (così come con gli altri stivali per l’autunno). Infine, per quanto riguarda le gonne e gli abiti, questi possono essere sia lunghi che corti e garantiscono un look sia casual che chic adatto davvero a ogni occasione!