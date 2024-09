Skincare pelle grassa: la beauty routine per pelle acneica

Una buona skincare per la pelle grassa è di fondamentale importanza per contrastare impurità, oleosità e irritazioni nella pelle acneica.

La pelle grassa è, purtroppo, un problema che interessa molte persone e che rende difficile trovare una beauty routine adeguata alla sua gestione. Caratterizzata, generalmente, da un’eccessiva produzione di sebo, la pelle grassa porta con sé problematiche come una lucentezza indesiderata, imperfezioni e anche pori dilatati.

Fortunatamente, oggi esistono una serie di prodotti e trucchi che possono aiutare a migliorare l’aspetto della pelle e la sua salute. Scopriamo di più sulla skincare per pelle grassa e come fare per riavere una pelle luminosa e fresca.

Skincare pelle grassa e acneica: i migliori prodotti

Una pelle grassa è – come detto – tendenzialmente caratterizzata da lucidità e oleosità, oltre a brufoli, impurità e punti neri. Questo può essere dovuto a diversi fattori: dall’alimentazione a fattori ormonali, passando per lo stress, l’età e l’utilizzo di prodotti sbagliati. È, quindi, di fondamentale importanza dedicarsi a una skincare per pelle grassa e acneica adeguata al problema.

Prima di tutto, è necessario utilizzare un detergente viso che sia idrosolubile e delicato per detergere il viso due volte al giorno. Il detergente non deve contenere ingredienti come il sodio lauril solfato e dovrebbe essere fragrance-free. Va, inoltre, utilizzato un tonico astringente, senza alcool con antiossidanti e a base di acidi – come l’acido salicilico o glicolico – che aiutino la pelle a ripararsi, a chiudere i pori e a eliminare i residui di make-up. Ricordate che è importantissimo rimuovere sempre, attentamente, il trucco dal viso per fare respirare la pelle.

Esfoliante, creme e maschere nella skincare

Per la pulizia del viso, l’esfoliante aiuta a rimuovere le cellule cutanee morte, levigando la pelle e riducendo la quantità di pori ostruiti. L’ingrediente esfoliante da prediligere è l’acido salicilico (BHA). È bene, però, non abusare dello scrub viso: basta farlo un paio di volte alla settimana.

Certamente, vanno evitati prodotti grassi e oleosi mentre è meglio scegliere prodotti delicati e dalla texture leggera. Ottima è anche l’acqua micellare per una pulizia che sia profonda, ma non aggressiva. Da aggiungere alla skincare, una crema idratante leggera, con antiossidanti e proprietà astringenti e purificanti, che rafforzino la barriera protettiva della pelle. Ottima anche una maschera viso come quella all’argilla bianca o all’argilla verde. Infine, non dimenticate l’importanza di un’alimentazione e uno stile di vita sani: prediligete frutta e verdura, limitate zuccheri e grassi ed evitate alcol e fumo.