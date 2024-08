Maschera viso fai da te, ti bastano pochi ingredienti per realizzarla: la tua pelle ti ringrazierà

Maschera viso lenitiva, sapevi che alcuni ingredienti in casa possono diventare parte integrante della tua beauty routine?

Prendersi cura delle pelle è fondamentale, specie in questo periodo. Le alte temperature possono portare, infatti, a provare una sensazione di bruciore. Per fortuna, però, correre ai ripari è possibile e ci si può affidare alle maschere fai da te. Prepararle comodamente da casa non è assolutamente complicato e concedersi un momento per noi sarà un vero piacere.

Inoltre, tutte le soluzioni che stiamo per fornirvi possono essere utili anche per idratare la pelle secca durante i mesi di freddo. Insomma, il viso andrebbe curato in ogni periodo dell’anno perché si tratta di una zona assai esposta. Una postilla è doverosa, se bruciore e irritazione tendono ad aumentare con il tempo è fondamentale non ricorrere a nessun rimedio ed è opportuno rivolgersi al medico di fiducia che saprà indicare qual è la strada giusta da intraprendere.

Maschere per il viso fai da te, l’occorrente lo trovi in casa

Di questi tempi sono tantissimi quelli che vanno alla ricerca di maschere per il viso fai da te. Si sceglie di optare per soluzioni di questo tipo per due motivi: ci permettono di risparmiare parecchi soldi e in secondo luogo perché si utilizzano ingredienti naturali che spesso si possono reperire in casa con estrema facilità.

I benefici sono molteplici e, a tal proposito, oggi ve ne indicheremo due che possono essere realizzate direttamente da casa, come accade per le salviettine igienizzanti. La preparazione è alla portata di tutti, poiché non richiedono moltissimi passaggi, dunque, chi è alle prime armi può cimentarsi senza alcun problema.

Maschere per il viso, prepara la tua con i seguenti ingredienti

Prendersi cura della propria pelle è fondamentale e ci permette anche di concederci qualche minuto per noi stessi. Cosa c’è di più bello di preparare la soluzione direttamente con le nostre mani? Praticamente nulla! Per questa ragione, abbiamo stilato una sorta di mini guida che vi consentirà di scegliere quella che fa più al caso vostro. Sappiate che i protagonisti sono gli ingredienti naturali, non resta che partire e mostrarvi alcuni esempi di maschere per il viso da poter preparare comodamente da casa.

La prima di cui vogliamo parlarvi è quella al tè verde e all’aceto di mele. Due ingredienti che si rivelano molto utili per la cura della nostra pelle. Il primo, infatti aiuta a ridurre l’irritazione, mentre il secondo riesce ad equilibrare i livelli del pH della pelle. Come realizzarla? In primis prepariamo il tè, una volta pronto aggiungiamo una tazza di farina d’avena secca, procuriamo un cucchiaio e mescoliamo per qualche secondo. Dopo circa due minuti aggiungiamo un cucchiaio di miele e un cucchiaio di aceto di mele, lasciamo amalgamare e, infine, aggiungiamo 4 cucchiaini di yogurt bianco.

L’obiettivo è quello di formare una sorta di pasta, quando tutto sarà pronto possiamo procedere applicando la soluzione sul viso. Quest’ultimo deve essere privo di trucco, dunque, laviamo con acqua e detergente neutro. Tamponiamo e applichiamo in modo uniforme. Attendiamo circa 20 minuti e procediamo con il risciacquo.

In alternativa, possiamo scegliere di preparare un’altra maschera, in questo caso i protagonisti sono: caffè, yogurt e cacao. Come va preparata? In una ciotola collochiamo due fondi di caffè, quattro cucchiai di yogurt bianco, un cucchiaio di miele e, infine, 3 cucchiai di cacao in polvere. Lasciamo amalgamare tutti i prodotti e applichiamo sul viso. Attendiamo anche in questo caso 20 minuti. Alla fine rimuoviamo la maschera e come per magia la pelle sarà tornata super idratata.