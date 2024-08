Salviettine igienizzanti per le mani, da oggi si preparano in casa: risparmio e convenienza assicurata

Vuoi realizzare delle salviette igienizzanti in casa? E’ facilissimo se segui questa ricetta. Scopri subito le istruzioni!

Dopo i problemi con la pandemia che abbiamo dovuto affrontare le salviette igienizzanti sono diventate un must have. Le abbiamo in casa, in macchina ma anche nella borsa. Il problema è sempre che le acquistiamo e quindi utilizziamo tanti soldi e possiamo inquinare l’ambiente.

Noi oggi ti vogliamo svelare una ricetta semplice semplice per poterle realizzare in casa. Ti abbiamo incuriosito vero? Scopriamo insieme che cosa ci occorre e quali sono i passaggi da seguire. Una volta provate impazzirai per loro e non potrai tornare indietro!

Salviettine fai da te in casa? Assolutamente si

La pulizia delle mani è diventata, con il tempo, un passaggio molto importante. Motivo per il quale abbiamo sempre delle salviettine che ci possono essere di aiuto quando siamo fuori casa. Ma come tutte le cose che compriamo possono essere sia costose che problematiche a livello ambientale.

Ecco che noi di Chedonna abbiamo la soluzione che fa per voi. Si perché possiamo realizzarle in casa. In questo modo risparmieremo e siamo certi che saranno super sostenibili. C’è poi un altro dato importante, ovvero che le salviettine che troviamo in commercio possono avere ingredienti potenzialmente dannosi se le utilizziamo spesso.

Basti pensare ai profumi sintetici. Realizzandole noi in casa questo problema non ci sarà. Ma che cosa ci occorre? Dobbiamo come prima cosa selezionare gli ingredienti giusti e ricordarci che l’alcool etilico deve avere una percentuale molto alto.

Ingredienti

Salviettine asciutte o piccoli asciugamano non rovinati. Scegliamo sempre qualcosa di morbido ma resistente

Un contenitore in plastico o in vetro ma con il coperchio. In questo modo non si rovineranno le nostre salviettine appena realizzate.

1/4 di tazza di acqua calda. Serve per dissolvere l’aloe.

2 cucchiai di aloe gel vero, preferibilmente biologico.

1,5 tazza di alcool etilico al 90%

Realizzazione