Festival di Cannes 2025, le attrici e le ospiti più attese sul red carpet

Il Festival di Cannes 2025 si conferma l’appuntamento glam di metà anno, la 78esima edizione è cominciata all’insegna delle ultime novità cinematografiche e sui red carpet si susseguono le attrici e tante ospiti più attese.

A presiedere la giuria del Festival di Cannes 2025 che si è aperto il 13 maggio e durerà fino al 24 maggio è Juliette Binoche, gli altri membri che dovranno assegnare i premi sono Alba Rohrwacher (la sorella Alice Rohrwacher è presidente della Giuria della Caméra d’or che premia la miglior opera prima) e poi l’attrice Halle Berry, la regista Payal Kapadia, la scrittrice Leïla Slimani e poi anche l’attore americano Jeremy Strong, il regista e produttore congolese Dieudo Hamadi, il regista coreano Hong Sangsoo e il messicano Carlos Reygadas.

La kermesse si è aperta con una versione restaurata de ‘La febbre dell’oro’ di Charlie Chaplin, per il centenario del film. In occasione della cerimonia di apertura inoltre Robert De Niro ha ricevuto una Palma d’Oro onoraria alla carriera, a 49 anni dal trionfo a Cannes del capolavoro ‘Taxi Driver’.

Ad ogni modo in Costa Azzurra sono già arrivate diverse ospiti tra attrici e registe che hanno fatto la loro apparizione sul red carpet, ad esempio , insieme alla sorella è , e per tutti i giorni del festival sono attese molte stelle del cinema e dello spettacolo. Ecco chi sono.

Le attrici e le ospiti più attese a Cannes 2025

Iniziamo con Scarlett Johansson che segna il suo debutto alla regia con il film ‘Eleonor the Great’ e di recente ha pure rilasciato un’intervista in cui si lamentava di essere stata, per molti anni, considerata dall’industria cinematografica come un’attrice che potesse interpretare solo donne considerate oggetto del desiderio sessuale. Si è presa una bella rivincita mettendosi dietro alla macchina da presa. È anche nel cast del film La trama fenicia di Wes Anderson insieme alla giovane Mia Threapleton.

Le top model Irina Shayk e Bella Hadid hanno sfilato attirando l’attenzione dei fotografi e mostrando outfit assolutamente di tendenza in questo periodo primaverile seguendo le regole degli outfit molto rigidi, come spiegato sul portale Cinema.it. Sul red carpet hanno già sfilato o sono attese ospiti di grande rilievo come Eva Longoria, Andie Macdowell, Viola Davis, Gillian Anderson, Kate Winslet, Cara Delevingne e le giovani Alia Bhatt, Ariana Greenblatt, Luma Grothe, Cindy Bruna, Simone Ashley, Elle Fanning, la sciatrice Marie Bochet, Bebe Vio e la cantautrice francese Yseult.

Ma tra i i nomi cult che hanno fatto la storia del cinema ci sono Jodie Foster, protagonista de thriller fuori concorso Vie privée di Rebecca Zlotowski, Andie Macdowell ambasciatrice L’Oréal Paris, Helen Mirren e Jane Fonda.

Tra le attrici italiane più attese Valeria Golino, Matilda De Angelis e Elodie che sono protagoniste del film Fuori di Mario Martone.