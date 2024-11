Sono diverse le serie TV romantiche da vedere a novembre su Netflix. Perfette per il binge watching, possono essere maratonate in autunno.

Novembre è il mese adatto per potersi coccolare sotto una coperta con una serie TV, una bella tazza di tè caldo e una fetta di pizza. Se siete appassionate di storie d’amore che fanno sognare o, comunque, di serie che hanno una forte componente romantica, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

A questo proposito, Netflix vanta diverse uscite recenti che possono soddisfare la vostra voglia di dolcezza. Scopriamo 5 serie TV romantiche da vedere a novembre su Netflix, per lasciarvi trasportare in mondi ricchi di romanticismo, passione e colpi di scena.

L’Imperatrice, Heartstopper e Inganno tra le serie TV romantiche da guardare su Netflix

Tra le serie TV romantiche da guardare su Netflix a novembre, ci sono la seconda stagione de L’imperatrice (Die Kaiserin), la terza stagione di Heartstopper e la nuovissima Inganno. La prima è basata sulla vita dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria alias Sissi, qui interpretata da Devrim Lingnau. Del cast, fa parte anche Philip Froissant che interpreta l’Imperatore Franz Josef. In produzione dal 2022 e alla sua seconda stagione, la serie racconta l’amore tra i due sovrani.

Alla sua terza stagione e prodotta dal 2022, Heartstopper è una serie TV britannica ispirata dall’omonima serie di webcomic di Alice Oseman. La trama vede al centro l’amore tra due adolescenti, Nick Nelson (Kit Connor) e Charlie Spring (Joe Locke). A essere raccontate sono anche le vite sentimentali dei loro amici.

Uscita nell’ottobre 2024, Inganno è una miniserie romantica italiana che sta facendo molto parlare. Diretta da Pappi Corsicato e creata da Eleonora Cimpanelli, Teresa Ciabatti, Michela Straniero e Flaminia Grassi, la serie romantica racconta la storia della sessantenne Gabriella (Monica Guerritore), proprietaria di un lussuoso hotel nella Costiera Amalfitana, che – dopo aver divorziato dal marito – si innamora del giovane Elia Marini (Giacomo Gianniotti), dal passato oscuro.

Serie TV romantiche da vedere assolutamente: La legge di Lidia Poët e Beauty in Black

Creata da Davide Orsini e Guido Iuculano, La legge di Lidia Poët è ispirata alla vita di Lidia Poët, ovvero il primo avvocato donna della storia italiana. La storia prende il via nella Torino del 1883, quando la giovane Lidia – laureata in legge – deve combattere per i suoi diritti e quelli delle donne. Al tempo stesso, seguiamo le vicende amorose di Lidia, interpretata da Matilda De Angelis. La serie è in produzione dal 2023 e alla sua seconda stagione.

Infine, c’è Beauty in Black che vede protagoniste Taylor Polidore Williams nei panni di Kimmie e Crystle Stewart in quelli di Mallory. Alla sua prima stagione uscita nel 2024, racconta la storia di una giovane spogliarellista la cui vita cambia quando incontra una famiglia potente e ricca… Non si tratta di una vera e propria serie romantica, ma comunque è una soap opera drammatica. Date un’occhiata anche alle altre serie TV da non perdere a novembre su Netflix e alle migliori serie romantiche.