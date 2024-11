Le serie TV da non perdere a novembre su Netflix

Sono tantissimi i titoli delle serie TV presenti nel catalogo di Netflix e in uscita nel mese di novembre, sulla piattaforma di streaming.

Con l’arrivo di novembre, Netflix si prepara – ancora una volta – a intrattenere il proprio pubblico, grazie a una variegata offerta di serie TV. Mese ricco di novità sulla nota piattaforma di streaming online, si prospetta un periodo entusiasmante per gli abbonati che avranno nuovi titoli e stagioni da guardare e riguardare.

Che siate appassionati di dramma, thriller o commedia, poco importa perché, sicuramente, troverete qualcosa di adatto ai vostri gusti. Scopriamo insieme alcune delle serie TV da non perdere a novembre su Netflix.

L’Imperatrice, la seconda stagione della serie TV Netflix

Il 22 novembre, è in arrivo la seconda stagione de L’Imperatrice. In originale Die Kaiserin, la serie Netflix è basata sulla vita dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria con Devrim Lingnau nei panni di Sissi, per l’appunto e Philip Froissant in quelli di Franz Josef. Prodotta dal 2022, segue le vicende della duchessa Elisabeth, che si innamora dell’Imperatore d’Austria (promesso sposo di sua sorella Helena).

La storia riprende dopo il superamento della prima crisi coniugale. Ormai, Sissi vive a Vienna: Franz si trova a dover affrontare un avversario in Europa, mentre Sissi deve garantire un erede al trono velocemente…

Senna, il drama Netflix sul campione pilota di Formula 1

In arrivo il 29 novembre, Senna è una miniserie lunga sei episodi che ha come scopo quello di raccontare la vita e la morte di uno dei campioni e piloti di Formula 1 più grandi della storia: Ayrton Senna. Interpretato da Gabriel Leone, vediamo Senna iniziare la propria carriera automobilistica fino al giorno del drammatico incidente in cui perse la vita a Imola, in Italia.

La serie è stata prodotta con l’aiuto della famiglia Senna: in particolare, di Viviane Senna, sua sorella. La serie è stata girata tra San Paolo, Regno Unito, Argentina e altri Paesi.

The Madness, tra le serie TV da non perdere

Thriller cospirazionista, The Madness è una nuova serie creata da Stephen Belber per Netflix. Il protagonista è Colman Domingo, che veste i panni di Muncie Daniels. Quest’ultimo è un esperto di media che deve riabilitare il proprio nome, dopo essersi imbattuto – per caso – in un omicidio avvenuto in mezzo al bosco.

Disponibile dal 28 novembre su Netflix con otto episodi, The Madness è ambientata a Poconos, in Pennsylvania e vede il protagonista lottare per la sopravvivenza. Il catalogo di Netflix, ad ogni modo, è ricchissimo di titoli adatti ai diversi gusti, quindi che aspettate? Preparate patatine e popcorn e buon binge watching! Non dimenticate di guardare anche alcune delle migliori serie TV romantiche.