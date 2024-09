Le 4 migliori serie romantiche da guardare su Netflix

In streaming, è possibile guardare alcune delle più belle serie TV romantiche. Alcune di queste sono disponibili su Netflix.

Per tuffarsi in un binge watching dedicato alle migliori serie TV romantiche non occorre che sia, per forza, San Valentino: il romanticismo non ha, infatti, stagioni. Fortunatamente, grazie all’avvento delle piattaforme di streaming online come Netflix, è anche possibile fare delle vere e proprie maratone di storie d’amore.

Si tratta di full immersion che comprendono la visione di quanti più episodi possibili, uno dietro l’altro. Ci sono serie TV romantiche adolescenziali, drammatiche o storiche. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti! Scopriamo alcune delle migliori serie TV romantiche da guardare su Netflix.

Serie TV romantiche, passionali e drammatiche: Emily in Paris e Firefly Lane

Tra le serie TV romantiche e passionali, con le storie d’amore più belle su Netflix, c’è sicuramente Emily in Paris. Creata da Darren Star – come Beverly Hills 90210 e Sex and the City – la serie è prodotta dal 2020 ed è alla sua quarta stagione. Si tratta di una vera e propria commedia romantica, cha ha come protagonista l’americana Emily Cooper (Lily Collins) che si trasferisce a Parigi per lavoro. Qui deve destreggiarsi tra il nuovo lavoro, le nuove amicizie e i nuovi amori, come quello con lo chef e suo vicino di casa Gabriel (Lucas Bravo).

Tra le serie TV Netflix romantiche e drammatiche – oltre che recenti – è da segnalare L’Estate in cui Imparammo a Volare, in originale Firefly Lane. Tratta dall’omonimo romanzo di Kristin Hannah, è stata prodotta per due stagioni dal 2021 al 2023. Al centro c’è la profonda amicizia – narrata su tre linee temporali – tra Tully Hart (Katherine Heigl) e Kate Mularkey (Sarah Chalke), oltre alle loro storie d’amore. Una serie perfetta da gustare anche durante una cena romantica.

Bridgerton e Dash & Lily, tra le serie TV Netflix romantiche storiche e adolescenziali

Una delle serie TV Netflix romantiche storiche imperdibili è Bridgerton. Creata da Chris Van Dusen e prodotta da Shonda Rhimes dal 2020 – è alla sua terza stagione – si ispira ai libri di Julia Quinn e ci fa viaggiare attraverso la Londra della Regency Era, per raccontarci le storie d’amore dei fratelli Bridgerton. La prima stagione, ad esempio, è incentrata sulla storia d’amore tra Daphne (Phoebe Dynevor) e il Duca di Hastings, Simon Basset (Regé-Jean Page).

Infine, tra le serie romantiche adolescenziali da vedere su Netflix c’è la super-natalizia Dash & Lily. Creata nel 2020 da Joe Tracz, è ispirata alla trilogia di romanzi Dash & Lily’s Book of Dares firmata da David Levithan e Rachel Cohn. I protagonisti sono gli adolescenti newyorchesi Lily (Midori Francis) e Dash (Austin Abrams), che si incontrano e si innamorano proprio durante il periodo natalizio, per via di alcune sfide che li fanno incontrare inaspettatamente.