Le serie TV madre-figlia da vedere insieme

Sono tante le serie TV madre-figlia che si possono guardare facendo del binge watching, per trascorrere del tempo di qualità insieme.

La relazione madre-figlia è la più importante. È sempre bellissimo trascorrere del tempo insieme e, nel mondo del cinema e delle serie TV, si è più volte analizzato questo tipo di rapporto. Ci sono serie TV, poi, che meritano di essere guardate insieme.

Alcune di queste esplorano questo legame. Altre, invece, sono comunque belle da guardare insieme. Ci sono serie TV che offrono momenti di divertimento, ma anche spunti di condivisione e di riflessione. Scopriamo alcune delle serie TV madre-figlia da vedere insieme.

Serie TV mamma e figlia su Netflix: Una mamma per amica e Ginny & Georgia

Tra le serie TV mamma e figlia da guardare su Netflix ci sono – senza alcun dubbio – Una mamma per amica e Ginny & Georgia. Quando si parla di rapporto mamma-figlia e serie TV, non si può non pensare – prima di tutto – a Lorelai Gilmore (Lauren Graham) e Rory Gilmore (Alexis Bledel) di Una mamma per amica (Gilmore Girls). La serie esplora, infatti, il mondo della genitorialità. Il rapporto di Lorelai e Rory è di complicità: non sono semplicemente mamma e figlia, ma anche migliori amiche. Creata da Amy Sherman-Palladino, è stata prodotta per 7 stagioni dal 2000 al 2007 per, poi, tornare con una stagione 8 nel 2016. Intelligenza e ironia non mancano in questa serie che sa di famiglia.

Anche in Ginny & Georgia ci sono una madre giovanissima e una figlia adolescente protagoniste. Serie prodotta dal 2021 e alla sua seconda stagione, è stata creata da Sarah Lampert ed esplora il rapporto tra le due. Georgia Miller (Brianne Howey) è una mamma single di trent’anni, che ha un passato complicato e cerca di risolvere i suoi problemi senza dire nulla ai figli. Ginny (Antonia Gentry), invece, ha quindici anni ed è molto matura per la sua età. Spesso le due litigano, a causa dei segreti del passato di Georgia.

Serie TV da vedere in famiglia con mamma: Emily in Paris e Friends

Infine, tra le serie TV da vedere in famiglia con mamma, ci sono anche Emily in Paris e Friends. Per un binge watching in compagnia, si tratta di serie perfette. Creata da Darren Star e prodotta dal 2020, Emily in Paris è alla sua quarta stagione su Netflix. Protagonista è Emily Cooper (Lily Collins) che si trasferisce dagli USA a Parigi per lavorare in una società di marketing. Qui fa nuove amicizie, migliora la sua carriera e si innamora del vicino di casa e chef Gabriel (Lucas Bravo).

Che dire di Friends? Non ha bisogno di presentazioni ed è un evergreen. 10 stagioni prodotte dal 1994 al 2004, per un bellissimo viaggio tra divertimento e riflessioni creato da Marta Kauffman e David Crane. Si tratta di una sitcom ancora molto attuale. Impossibile non innamorarsi dei suoi personaggi, che vivono a New York: Monica Geller (Courteney Cox), Rachel Green (Jennifer Aniston), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Chandler Bing (Matthew Perry), Ross Geller (David Schwimmer) e Joey Tribbiani (Matt LeBlanc). Non dimenticate che ci sono anche altre serie TV da non perdere su Netflix e alcune delle migliori serie romantiche.