La ricetta della torta margherita è semplice e veloce da preparare. Perfetta per colazione o merenda, ci coccola nelle giornate d’autunno.

Classico dei dolci italiani, la ricetta della torta margherita è una delle più buone e apprezzate da sempre. Perfetta da consumare a colazione o a merenda, in famiglia o con amici, la torta margherita è irresistibile e semplice. Delicatezza e morbidezza sono le sue caratteristiche.

Si tratta di un dolce che si prepara con pochi ingredienti e che amano sia bambini che adulti. Scopriamo insieme la ricetta della torta margherita sofficissima e veloce.

La ricetta della nonna della torta margherita semplice e veloce

La ricetta della nonna della torta margherita semplice e veloce ha una difficoltà di preparazione media. Dolce antico, vanta un impasto profumato e semplice, ma arricchito da una buonissima scorza di limone. Ottima da gustare semplice, è anche buonissima da farcire. La preparazione della ricetta originale della torta margherita richiede appena venti minuti, mentre la cottura quaranta minuti. Ecco gli ingredienti per una torta margherita per otto persone.

Ingredienti:

90 grammi di farina 00

150 grammi di zucchero

50 grammi di fecola di patate

3 uova

3 tuorli

3 grammi di lievito in polvere per dolci

1 scorza dii limone

1 grammi di sale fino

90 grammi di burro

Zucchero a velo q.b.

Preparazione:

Per la preparazione della torta margherita, iniziate sciogliendo il burro da lasciare, poi, intiepidire. In una ciotola, versate zucchero e uova e azionate, quindi, la macchina con la frusta a una velocità media. Una volta montate le uova, aggiungete sale e scorza di limone grattugiata. Montate a velocità massima per otto minuti. Aggiungete, quindi, i tuorli uno alla volta mentre, in un’altra ciotola, unite lievito, farina e fecola da setacciare su un foglio di carta forno. Rallentate, quindi, la velocità e aggiungete le parti setacciate, aumentando nuovamente la velocità per uniformare il tutto. Una volta raggiunto un composto omogeneo, spegnete. Versate una parte di impasto in una ciotola con il burro fuso, mescolando e aggiungendo altro impasto. Versate nuovamente il tutto nella ciotola precedente, mescolando e trasferite in uno stampo da circa venti centimetri che sia infarinato. Infornate l’impasto in forno statico preriscaldato a 190° per 40 minuti. Sfornate, quindi, la torta margherita e fate raffreddare. Guarnite, infine, con zucchero a velo prima di consumare!

La torta margherita può essere farcita con della crema pasticcera al limone, con marmellata, cioccolato o come preferite! Infine, per quanto riguarda la conservazione, potete conservarla protetta da una campana di vetro per una settimana circa. Ricordate di provare anche la torta di mele e la Chiffon Cake.