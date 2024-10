Torta di mele della nonna sofficissima: la ricetta classica del dolce

La ricetta della nonna della torta di mele è tra le più buone da gustare in autunno. Si tratta della classica versione di questo dolce.

La torta di mele – diciamocelo! – è uno dei dolci più buoni di sempre. Dolce per eccellenza della stagione autunnale, può essere preparato in molti modi diversi seguendo un po’ la propria fantasia. Resta, ad ogni modo, imbattibile la ricetta tradizionale per una torta di mele umida e soffice. Evergreen, la torta di mele è simbolo di unione: il suo profumo, infatti, inevitabilmente, ci riporta alla mente i ricordi dei pomeriggi passati a fare merenda in famiglia.

Ma la torta di mele più buona che abbiamo mai mangiato può anche essere consumata a colazione. Preparare questo dolce non è difficile come può sembrare, anzi! Scopriamo insieme la ricetta classica della torta di mele della nonna sofficissima.

La torta di mele della nonna sofficissima: la ricetta buonissima

Veloce e facile da preparare, la torta di mele della nonna è personalizzabile secondo le nostre preferenze. Genuina e golosa può, però, essere preparata anche in modo classico. È un dolce che può essere consumato sia a merenda che a colazione. Gli ingredienti da utilizzare sono semplici e bastano per otto persone. Come detto, si tratta di una preparazione facile che richiede venti minuti circa e cinquantacinque minuti di cottura. Un’ultima cosa: è preferibile utilizzare le mele stark dalla polpa dolce e croccante, sebbene tutte possano rendere speciale questo dolce.

Ingredienti:

770 grammi di mele stark

3 uova

50 grammi di fecola di patate

150 grammi di zucchero

290 grammi di farina 00

100 grammi di burro

100 grammi di latte intero

16 grammi di lievito in polvere per dolci

½ succo di limone

Cannella q.b.

Preparazione:

Per la preparazione della torta di mele della nonna, sbucciate le mele eliminando il torsolo e tagliandole a fettine. Mettete le mele in una ciotola con il succo di mezzo limone, mescolando. Tagliate il burro a tocchetti e scioglietelo in un pentolino a fiamma molto bassa. Fate intiepidire mentre, in una ciotola, mettete zucchero, uova, farina, fecola di patate e lievito. Aggiungete il burro tiepido, la cannella in polvere e il latte. Mescolate il tutto aiutandovi con una frusta elettrica, fino a ottenere un composto che sia omogeneo. Aggiungete, quindi, due terzi delle mele nell’impasto e mescolate. Imburrate e infarinate uno stampo a cerchio apribile. Versate l’impasto nello stampo, livellate e aggiungete le mele che restano in superficie. Cuocete per circa cinquantacinque minuti in forno caldo ventilato a 180°. Prima di sfornare il dolce, controllate la cottura con uno stecchino. Fate raffreddare e servite!

La torta di mele può essere conservata per circa tre giorni a temperatura ambiente, ma coperta. Infine, forse non lo sapete, ma mela e cannella aiutano anche a perdere peso.