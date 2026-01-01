Regole di moda reali che Kate Middleton segue…e alcune che spesso ignora

Quando sei una duchessa, una principessa o persino una regina, il tuo guardaroba è influenzato dalle regole della moda reale e Kate Middleton deve fare molta attenzione

Si è parlato molto del presunto dress code della famiglia Windsor – collant e orli scollati sono accettabili, ad esempio, mentre smalto brillante e zeppe sono disapprovati – così come dei rari momenti in cui il codice sembra essere violato.

In realtà, le regole di moda reali sono più simili a linee guida che a leggi severe. Si tratta per la maggior parte di regole non scritte e molte sono state violate nel corso degli anni da diverse personalità. Col senno di poi, la principessa Diana potrebbe essere considerata una ribelle reale, ma in fatto di moda trovava sempre modi creativi per rimanere nei limiti delle regole.

Anche Catherine, Principessa del Galles, tende a seguire le regole implicite dell’abbigliamento regale, ma anche lei fa un’eccezione quando l’occasione lo richiede. Con l’evoluzione della società, sono cambiati anche gli standard di abbigliamento, sia per la famiglia reale che per la gente comune. Questo non significa che presto vedrete Kate Middleton con una t-shirt stampata e jeans strappati, ma potrebbe indossare il denim per un’uscita informale, come una passeggiata con i cani.

Le regole della Famiglia Reale che Kate Middleton deve seguire

Indossare cappelli durante gli impegni formali, ma solo fino alle 18:00 Se si guardano le foto storiche si potrà notare che i cappelli erano un elemento ricorrente nella moda di tutti i giorni rispetto a oggi. Sebbene non sia più un galateo generale indossare un cappello quando si è in giro, la famiglia reale ha mantenuto viva la tradizione. “C’era una regola che stabiliva che le donne potessero indossare cappelli dalle 6 del mattino fino alle 18 di sera”, ha dichiarato a Hello ! nel 2025 l’ex maggiordomo reale ed esperto di galateo Grant Harrold. Questo limite di tempo è stato stabilito perché alle 18 di sera, tradizionalmente, i reali indossavano la tiara (se sposati) o perdevano completamente il copricapo.

Indossa la tiara solo se sei un membro della famiglia reale sposato. Se una persona della famiglia reale è single o fidanzata, non la vedrete con una tiara scintillante al prossimo ricevimento diplomatico. I copricapi tempestati di gioielli sono riservati solo alle coppie reali sposate, e ne simboleggiano lo stato civile in modo simile a una fede nuziale.

Avere orli e scollature sobri. Ci si aspetta che le donne reali mantengano gli orli di gonne e abiti vicini alla parte superiore del ginocchio, mentre le scollature dovrebbero evitare di essere vistose. “Si tratta di essere modeste, eleganti e di non rischiare uno scandalo o di causare clamore mediatico”, ha spiegato l’esperta di galateo ed ex collaboratrice reale Laura Windsor al Reader’s Digest nel 2024. Tuttavia questa regola della moda reale è stata ignorata da diverse personalità. Ad esempio, Kate Middleton ha indossato abiti con spacchi alti fino alla coscia in diverse occasioni, tra cui alla première di un film del 2016. Anche Meghan Markle ha indossato un abito Reformation con un profondo spacco durante un tour reale del 2018 con il principe Harry, secondo People.

Indossare abiti con colori vivaci per distinguerti dalla folla. Kate Middleton indossa spesso tonalità vivaci, seguendo l’esempio della defunta Regina Elisabetta. Non si tratta di una regola ufficiale in fatto di moda, di per sé, ma di una linea guida che molti reali hanno poi adottato. Durante la sua vita, la regina aveva l’abitudine di indossare abiti vivaci e audaci in modo che i fan che accorressero per intravedere la monarca ma potessero individuarla più facilmente in mezzo alla folla.

Gli abiti neri sono riservati ai funerali e quando si viaggia è sempre meglio portare con sé un abito nero. È una regola di moda reale che la principessa Diana amava infrangere, mentre Kate Middleton preferisce seguirla: gli abiti neri sono riservati a funerali, periodi di lutto e impegni importanti secondo Reader’s Digest. A tal fine, quando si viaggia, è importante portare con sé un tailleur o un abito nero in caso di perdita inaspettata.

Preferire smalti neutri o chiari invece di colori vivaci. La regina Elisabetta adorava lo smalto Essie Ballet Slippers. La principessa Diana è stata raramente vista senza french manicure durante il suo mandato reale. Kate Middleton tende a preferire tonalità chiare o a rinunciare completamente allo smalto, con alcune eccezioni degne di nota. Sebbene non esista una regola ufficiale nella moda reale che vieti smalti colorati e glitterati, Elisabetta ha ancora una volta dato l’esempio con la sua preferenza per unghie eleganti e rosa pallido.

Indossa i collant con abiti e gonne. Un tempo i collant erano un capo essenziale per le donne, ma ora sono considerati facoltativi per il grande pubblico (circa dal 1995, secondo il New York Times). Per la famiglia reale, tuttavia, regna il vecchio standard della moda. La regina Elisabetta era una fanatica dei collant color carne, non mostrandosi mai senza in pubblico. Kate Middleton e Meghan Markle, hanno seguito l’esempio nelle apparizioni con la regina e in altri eventi formali. Eppure entrambe hanno sfidato la regola, abbandonando completamente i collant o optando per un colore più scuro (la principessa del Galles ha un debole per i collant neri).

Tieni addosso il cappotto quando sei in pubblico. Secondo il Reader’s Digest, tenere il cappotto in pubblico è un protocollo reale. Togliersi uno strato di vestiti davanti ad altri è tradizionalmente considerato “poco signorile”, ecco perché Middleton viene spesso vista con il cappotto durante un’uscita. Se un cambiamento del tempo (o l’occasione di sfoggiare un abito mozzafiato) richiede di togliersi il cappotto, di solito aspetta di avere a disposizione un luogo privato per togliersi il soprabito.

Niente tacchi a zeppa. Diverse fonti hanno riferito della presunta avversione della Regina Elisabetta per le zeppe, da Vanity Fair a Vogue Australia. Tuttavia, non esiste un divieto reale ufficiale in merito. Middleton ha abbandonato questo stile ogni volta che appariva con la Regina, ma ha indossato le zeppe in diverse altre occasioni, tra cui al Festival “Back to Nature” del 2019 e durante un tour reale in Australia e Nuova Zelanda nel 2015.