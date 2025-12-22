Meghan Markle torna sulla cresta dell’onda: il nuovo progetto Netflix che coinvolge anche Harry

Meghan Markle non si arrende mai. A quanto pare tornerà a dire la sua con un progetto per Netflix e nel quale è stato coinvolto anche il Principe Harry: vediamo di cosa si tratta

Il principe Harry e sua moglie Meghan inizieranno presto a lavorare come produttori per un nuovo film Netflix. La coppia sta unendo le forze con il servizio di streaming per “The Wedding Date” attraverso la loro casa di produzione Archewell.

In attività con Netflix dal 2020, Archewell, il marchio del Principe Harry e Meghan Markle, ha esteso la sua partnership creativa con la piattaforma di streaming tramite un accordo pluriennale di prelazione all’inizio di quest’anno.

Il progetto Netflix che coinvolge Meghan e il principe Harry

Questo nuovo progetto si intitola ‘The Wedding Date’ è una commedia romantica ed è basata sul bestseller pubblicato a gennaio 2018 di Jasmine Guillory, il primo romanzo della serie Wedding Date. La trama del libro parla di uno stratega politico che incontra una donna sconosciuta. Netflix ha affidato la sceneggiatura a Tracy Oliver che ha debuttato nel 2017 con la commedia Girls Trip, diventando la prima donna di colore a scrivere un film che ha incassato oltre 100 milioni di dollari al botteghino globale.

Ha poi scritto ‘Il sole è anche una stella’ e la commedia horror ‘The Blackening’, oltre a creare e produrre esecutivamente le serie TV ‘First Wives Club’ e ‘Harlem’ di Amazon. Per quanto riguarda la televisione, ha attualmente diversi progetti in fase di sviluppo, tra cui due thriller drammatici basati su libri: ‘Paper Gods’ su Netflix e ‘Not a Happy Family’ su Starz. Per quanto riguarda il cinema, sta sviluppando ‘Girls Trip 2’, ‘The Blackening 2’ e ‘Deck the Y’alls’, un film natalizio con Octavia Spencer e Jessica Chastain.

La storia di “The Wedding Date” prende una piega romantica quando i due fingono di essere i rispettivi accompagnatori a un matrimonio. La data di uscita del film non è ancora stata annunciata. Secondo quanto riportato dal sito di intrattenimento Deadline Archewell ha ampliato la sua partnership creativa con Netflix all’inizio di quest’anno, in seguito a un accordo iniziale firmato nel 2020.

Grazie a questa collaborazione tra il servizio di streaming il principe britannico e sua moglie ha già dato vita a diverse produzioni, tra cui “Polo”, “With Love, Meghan”, “Heart of Invictus” e la serie di documentari “Harry & Meghan”. Il principe e la moglie passeranno il Natale a Montecito, nei nuovi programmi del principe Carlo, infatti, come abbiamo recentemente trattato in un altro articolo, non sono inclusi. Re Carlo ha voluto portare al suo tavolo natalizio nuovi invitati e nuove tradizioni.