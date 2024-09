Ci sono dei rimedi naturali che possono essere utilizzati per recuperare, con successo, il mascara secco e tornare a usarlo di nuovo.

Non è raro che capiti, già dopo poco tempo dall’acquisto, che il mascara si secchi e diventi, quindi, inutilizzabile. Ovviamente, ciò è importante che non accada, sia per poterlo utilizzare ancora che per evitare la formazione di fastidiosi grumi.

Fortunatamente, esistono alcune soluzioni per dare nuova vita al mascara. Scopriamo insieme come recuperare un mascara secco, utilizzando dei rimedi naturali per non sprecarlo.

I rimedi naturali per il mascara secco: collirio e microonde

È davvero uno spreco quando siamo costrette a gettare via un intero mascara soltanto perché è diventato secco. Tra i rimedi naturali per il mascara secco, c’è il collirio. Questo è – senza alcun dubbio – il metodo più veloce per diluire il mascara: basta, infatti, aggiungere un paio di gocce all’interno del mascara e, poi, mescolare con lo scovolino prima di applicarlo.

In realtà, è possibile ricorrere anche alla soluzione salina che si utilizza, generalmente, per le lenti a contatto. Entrambi sono, infatti, prodotti perfetti per gli occhi. In alternativa, si può riporre il mascara chiuso nel microonde – con un bicchiere di acqua accanto – tenendolo soltanto per venti secondi, a velocità minima.

Mascara secco appena comprato: olio di oliva e acqua per ridargli vita

Un altro metodo contro il mascara secco è l’olio di oliva: basta, infatti, aggiungere un paio di gocce di olio di oliva al mascara in questione e agitare, per ottenere un mascara pronto come nuovo. Naturalmente, prestate attenzione alla quantità di olio che andate a versare, perché potreste rovinare del tutto il mascara. L’olio di oliva può essere usato anche per uno scrub viso fai-da-te o per rigenerare la pelle spenta.

Si potrebbe, poi, lasciare il mascara a bagnomaria nell’acqua per circa dieci minuti, senza immergerlo fino al tappo. L’acqua non va assolutamente versata al suo interno, perché è causa della prolificazione batterica e questo potrebbe danneggiare la salute degli occhi. Infine, ricordatevi di non lasciare mai il mascara troppo aperto per evitare, per l’appunto, che si possa seccare con più facilità. Inoltre, è importante non dimenticare che va bene recuperare il mascara con questi piccoli trucchi, ma è importante che questo non sia scaduto.