Pizza surgelata: come renderla più appetitosa

La pizza surgelata può facilmente essere resa più gustosa, semplicemente aggiungendo ingredienti a piacere per una cena con famiglia o amici.

La pizza è il cibo più buono del mondo per molte persone. La pizza surgelata, nello specifico, è un classico per chi è alla ricerca di un pasto gustoso, facile e veloce, ma che necessita spesso di qualche miglioramento per esaltarne il sapore. Ci sono vari modi per condirla con gli ingredienti più disparati.

Sicuramente comoda e veloce, la pizza surgelata è precotta e basta davvero poco per prepararla. Scopriamo di più sulla pizza surgelata e su come renderla più appetitosa.

La ricetta della pizza surgelata per renderla più appetitosa

Per esaltare il sapore e migliorare – al tempo stesso – l’aspetto della pizza surgelata, è possibile aggiungere ulteriori ingredienti che la rendano più appetitosa. La preparazione della pizza surgelata è davvero facilissima e richiede pochissimi minuti, trattandosi di un piatto pronto. Scopriamo insieme gli ingredienti che servono per prepararla.

Ingredienti:

1 pizza surgelata

Zucchine grigliate q.b.

Melanzane q.b.

Pesto di pistacchio q.b.

Friarielli q.b.

Carciofi q.b.

Olive q.b.

Funghi q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Basilico q.b.

Preparazione:

Prima di tutto, la pizza surgelata va scongelata mettendola direttamente nel forno. Per quanto riguarda il tempo di cottura, basterà leggere le istruzioni della pizza in questione. Prima di inserirla nel forno – la pizza surgelata può anche essere preparata in padella o in microonde – potete aggiungere gli ingredienti che più preferite e che avrete preparato prima come zucchine grigliate, melanzane, pesto di pistacchio, friarielli, carciofi, olive o funghi. A quanti gradi impostare la cottura della pizza surgelata nel forno statico o ventilato? Per cuocere una pizza surgelata in forno, leggete quanto riportato nella confezione. Una volta pronta, aggiungete qualche foglia di basilico e un filo di olio extravergine di oliva a crudo.

La pizza surgelata può essere resa più buona facilmente, visto? Potete servirla calda per una cena tra amici o in famiglia, oppure quando siete stanchi e non vi va di cucinare, ma non sapete dire di no a una pizza gustosissima e invitante! Ovviamente, gli ingredienti suggeriti possono essere sostituiti con ciò che vi piace di più: si tratta di semplici idee facili e veloci da preparare. E se la pizza è la vostra passione, scoprite anche come preparare la pizza napoletana e la pizza romana.