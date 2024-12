Outfit da Capodanno: le proposte di Zara per brillare tutta la notte

La notte di Capodanno si avvicina e Zara propone diversi abiti, tra cui poter scegliere, per un look splendente e unico.

Capodanno è il momento ideale per poter sfoggiare outfit da urlo, sentendosi perfette per chiudere l’anno e dare il benvenuto a quello nuovo. Iniziare un nuovo anno con stile è ciò che ci vuole, così come svagarsi e distrarsi un po’ dalla routine quotidiana con famiglia e amici durante le feste. Fortunatamente, Zara ha pensato a diverse proposte per rispondere alla domanda che attanaglia tante donne: “Cosa indossare a Capodanno?”.

Il noto brand propone diverse opzioni sofisticate e glamour. Dai vestiti eleganti e raffinati a quelli luccicanti con le paillettes, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Scopriamo insieme di più sull’outfit da Capodanno e sulle proposte di Zara per brillare tutta la notte.

Zara, vestiti eleganti corti per Capodanno: il vestito con struttura a fiore con paillettes

Il vestito con struttura a fiore con paillettes di Zara è disponibile in un elegante nero. Quest’ultimo è, infatti, il colore predominante quando si parla di eleganza e opzioni che siano senza tempo. Si tratta, nel dettaglio, di un vestito corto in velluto, che presenta un tessuto combinato in una struttura che prende la forma di fiore.

A rendere tutto più speciale sono, ovviamente, le paillettes presenti. Il collo è rotondo, mentre la chiusura è laterale con cerniera nascosta nella cucitura e bottone posteriore.

Abiti lunghi eleganti di Zara: il vestito lungo drappeggiato très chic

Come detto, non c’è soltanto il nero quando si parla di eleganza. È questo il caso del vestito lungo drappeggiato proposto da Zara, in un bellissimo color melograno scuro che incanta davvero tutti. Questo abito è lungo, attillato e confezionato in tessuto a maglia.

Con scollo pronunciato e maniche lunghe, cade delicatamente lungo il corpo e ha un’apertura sulla schiena davvero mozzafiato. Stupite tutti, indossandolo!

Vestito gioiello di Zara: il vestito midi con paillettes

Infine – tra i tanti modelli da poter scegliere – c’è il vestito midi con paillettes, che ruba la scena a qualunque altro abito! Per un perfetto party mood, si presenta luccicante e in un bellissimo verde, che infonde calma e serenità.

Il vestito ha uno scollo a V, mentre le spalline sono sottili e incrociate sulla parte posteriore. È presente una fodera interna. Pronte a brillare la notte di Capodanno? Zara propone moltissimi altri abiti tra cui poter scegliere. Scoprite anche i piumini Zara e i blazer Zara.