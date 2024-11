I blazer per donna di Zara sono perfetti per affrontare un inverno al caldo, senza rinunciare all’eleganza e al comfort.

Versatile e senza tempo, il blazer è un capo di abbigliamento che non passa mai di moda. In inverno – ancora di più – diventa un vero e proprio alleato, che non può mancare nel guardaroba femminile. È possibile indossarlo in ufficio, per una cena elegante o una giornata casual.

A proposito di blazer, Zara – brand leader nel settore dell’abbigliamento – propone numerosi capi raffinati e imperdibili, in grado di aggiungere un tocco chic a qualunque look. Scopriamo insieme alcuni dei blazer Zara per donna, capo di abbigliamento che non può mancare in inverno.

Blazer nero strutturato con filo di lamé, il perfetto equilibrio tra eleganza e comfort

Quando il freddo si fa sentire, ma non si vuole rinunciare alla moda e all’eleganza, è possibile scegliere un blazer Zara come il blazer strutturato con filo di lamé. Disponibile in nero e in diverse taglie, vi permette di non sacrificare lo stile in nome del comfort. Con collo rotondo e maniche lunghe, è elegante e pratico al tempo stesso.

Presenta delle false tasche anteriori a filetto con bottone e ha anche una chiusura frontale, con bottoni dorati. Vi permetterà di non rinunciare a un look raffinato, sfoggiando delle linee classiche e moderne perfette per ogni occasione.

Il blazer Zara a doppiopetto con spalline in grigio antracite

Must-have delle stagione invernale, il blazer Zara a doppiopetto con spalline in grigio antracite è disponibile in diverse taglie e si presenta con collo a revers e maniche lunghe con spalline. Facilmente abbinabile a qualunque outfit, indossandolo non si rinuncia al comfort.

Questo blazer Zara ha una chiusura frontale a doppiopetto, con bottoni in rilievo e tasche anteriori con patta. Si tratta, ovviamente, di un capo caldo e avvolgente, perfetto per l’inverno.

Il blazer sfiancato e attillato in grigio della Zara Collection

Infine, c’è il blazer sfiancato e attillato in grigio della Zara Collection. Realizzato con il 30% di filato di lana, con collo a V e maniche lunghe, questo capo di abbigliamento presenta delle spalline rifinite con pinces e una fodera interna combinata.

Con chiusura frontale con bottoni, ha un dettaglio di pinces in vita ed è un capo di abbigliamento estremamente versatile che può essere abbinato, facilmente, a jeans, gonne o pantaloni eleganti in qualsiasi occasione! Scoprite altri modi per abbinare il blazer e i blazer MaxMara per l’autunno.