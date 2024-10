I piumini Zara sono gli alleati perfetti per affrontare il clima fresco in autunno e inverno. Sono disponibili in vari colori.

La stagione autunnale e la stagione invernale vedono protagonisti i piumini, come quelli di Zara. Ancora una volta, il brand del mondo fashion pensa agli appassionati di moda sfornando una collezione di capi di abbigliamento che diventa un vero must-have per affrontare il freddo e continuare ad avere stile.

Realizzati con materiali di alta qualità e dal design moderno – oltre che con una palette di colori autunnale – scopriamo di più della collezione di piumini Zara perfetta per l’autunno e per l’inverno.

I piumini di Zara: giubbotto imbottito per donna

In grado di donare comfort e calore, la nuova collezione di Zara riesce a garantire anche un tocco di eleganza a qualunque outfit. A essere protagonisti sono sia il piumino donna lungo che il piumino corto. Tra i tanti piumini proposti, c’è la giacca a vento imbottita water repellent: si tratta di un piumino corto, disponibile in colore nero. Con cappuccio regolabile e collo alto, ha maniche lunghe con polsini interni e tasche laterali con cerniera.

In colore nero ed écru, il giubbotto imbottito per donna water repellent, con cappuccio regolabile, è una delle scelte migliori per le giornate di freddo. Anche questo presenta maniche lunghe, tasche laterali con cerniera e un polsino elasticizzato. Il giubbotto imbottito con finiture a costine vanta un collo a revers, maniche lunghe e tasche anteriori con chiusura con cerniera.

I piumini di Zara: piumino donna lungo e corto

Tra i tanti giubbotti Zara per donna, oltre a quelli corti, ci sono anche i piumini lunghi. Questi sono indicati a chi soffre particolarmente il freddo e preferisce coprire le gambe. Disponibile in nero, écru e kaki, il cappotto imbottito con cappuccio windproof è indicato per climi freddi e per l’isolamento termico. Con maniche lunghe e tasche anteriori, vanta chiusura con cerniera e bottoni a pressione.

Infine, in colore écru, kaki e nero il gilet donna imbottito e lungo riesce a riscaldare durante le fredde giornate autunnali e invernali, con il suo cappuccio regolabile con giromanica e coulisse. Da non dimenticare sono le pratiche tasche laterali con cerniera e la chiusura frontale con patta con bottoni a pressione in aggiunta alla cerniera.