Le stelle, come ogni settimana, ci svelano quali sono i segni zodiacali baciati dalla fortuna in amore e sul lavoro.

L’oroscopo, si sa, non è per tutti. Però, sia che siate degli appassionati di astrologia che dei semplici curiosi, può comunque offrire qualche dritta su come comportarsi nei giorni che verranno. È un po’ come i consigli di un amico che, ovviamente, potresti non voler ascoltare.

A proposito della settimana dal 16 al 22 settembre 2024, questa si preannuncia carica di novità per alcuni segni zodiacali. Una settimana intensa, così com’è l’autunno con la sua frenesia e la ripresa della vita quotidiana con i suoi ritmi serrati. Scopriamo cosa dice l’oroscopo della settimana dal 16 al 22 settembre 2024 e quali sono i segni zodiacali baciati dalla fortuna.

Bilancia, segno tra i più fortunati della settimana

Grazie alla presenza di Venere e alla sua influenza positiva, il segno della Bilancia – già presente nell’oroscopo della settimana dal 2 al 9 settembre – vedrà sbocciare l’amore. Ci saranno dei momenti particolarmente romantici, mentre circondarvi di bellezza vi aiuterà a rigenerarvi. Chi è single avrà più tempo per l’amore e riuscirà anche a risolvere dei problemi.

Grazie alla vostra intelligenza, inoltre, avrete delle belle soddisfazioni a lavoro. Ricordate, però, che è bene non esagerare e che è necessario concedersi anche del relax.

Leone: buone notizie per l’amore

Ottime notizie in arrivo per il Leone, sia per quanto riguarda l’amore che la sfera lavorativa. In amore, infatti, riuscirete a rafforzare i legami che già avete, coltivando nuovamente la complicità. Inoltre, probabilmente, farete dei passi che, finalmente, riusciranno a portarvi a un evento importante nel breve termine.

Se siete single, invece, farete dei nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, otterrete i riconoscimenti che stavate attendendo.

Sagittario: amore e lavoro secondo le stelle

Infine, il Sagittario – tra i segni zodiacali top di luglio – grazie all’influenza di Giove, avrà una settimana importante sotto diversi punti di vista. In amore, ci saranno dei momenti in cui riuscirete ad aprirvi al meglio con il vostro partner. Per chi è single, invece, è opportuno evitare di mischiare sentimenti e amore, ma ci sono nuove avventure all’orizzonte.

Il lavoro sarà molto impegnativo ma, anche in questo campo, non mancheranno le soddisfazioni.