Olio per cuticole: quando e come utilizzarlo

L’olio per cuticole è di fondamentale importanza per la salute di unghie e mani. Può essere utilizzato per renderle più idratate e morbide.

L’olio per cuticole è un prodotto naturale, che viene utilizzato per ottenere mani e unghie che siano in ottima salute. Si tratta, dunque, di un alleato prezioso per la cura delle mani. Sul mercato, allo stato attuale, sono presenti vari prodotti a base di olio di cuticole.

Ammorbidente, idratante e curativo, l’olio per cuticole va bene sia per mani che per piedi. Scopriamo quando e come utilizzare l’olio per cuticole.

Quando utilizzare l’olio per cuticole

Generalmente, le cuticole sono spesso trascurate quando si tratta della cura delle unghie, sebbene abbiano un ruolo importante nella salute delle mani. Proteggono, infatti, quella che è la matrice ungueale delle infezioni diventando, dunque, importanti per l’integrità delle unghie che tendono a seccarsi e screpolarsi. L’olio per cuticole va utilizzato prima o dopo lo smalto? Generalmente, quando le unghie sono “pulite” e si utilizza per il loro mantenimento quotidiano.

Quando si applica l’olio per cuticole? Un utilizzo costante di questo prodotto evita, infatti, la formazione di pellicine che possono provocare piccole ferite e dolore. I benefici dell’olio per cuticole, in realtà, non interessano soltanto le unghie, ma anche la pelle che ne viene a contatto.

Come si usa l’olio per unghie

Come si usa l’olio per cuticole? Alleato prezioso, ha – come detto – lo scopo di idratare e nutrire questa parte del corpo. Si tratta di un prodotto semplice da utilizzare. Prima di tutto, è importante lavare bene le mani con del sapone neutro passando, quindi, all’applicazione dell’olio alla base delle unghie, aiutandovi con un batuffolo di cotone o un pennellino. Una volta fatto ciò, è possibile procedere su tutta la superficie da trattare, facendo un delicato massaggio con movimenti che siano circolari e lenti.

Il consiglio è quello di procedere quotidianamente, se sono presenti tagli o pellicine causati da una pessima idratazione. Dopo aver applicato l’olio, fate asciugare per almeno un’ora senza, ovviamente, lavare le mani. Lo smalto per unghie va, eventualmente, applicato almeno a dodici ore dalla sua applicazione. Infine, è possibile massaggiare le mani utilizzando una crema idratante che sia ricca di ingredienti naturali come il burro di Karité, la vitamina E e la glicerina.