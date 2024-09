L’autunno e l’inverno portano con sé un’atmosfera più intima e calda, e quest’anno anche le tendenze unghie rispecchiano questo spirito, con tanti stili e colori che catturano l’essenza della stagione fredda.

Se per il rosso è il colore per eccellenza, sono anche le sfumature della terra, le tonalità fredde e i finish metallici a dominare. Le passerelle e gli esperti del settore hanno delineato le principali tendenze unghie per l’autunno inverno 2024-25, e ce n’è davvero per tutti i gusti.

Dalle audaci Apple Cider Nails alle versioni rivoluzionate della french manicure, sarà difficile non trovare uno stile da amare. Ecco una panoramica delle tendenze unghie per la stagione che sta per arrivare.

Tendenze unghie autunno inverno 2024: il ritorno del rosso

Per diverse stagioni lo smalto rosso ha lasciato spazio a tonalità meno classiche, più audaci o sofisticate, ma tra le tendenze unghie l’autunno inverno 2024-25 questo colore iconico e intramontabile, un tempo considerato forse troppo scontato o tradizionale, torna prepotentemente alla ribalta.

Dalle tonalità più luminose e brillanti, perfette per chi ama un look accattivante, alle varianti più scure e profonde come il bordeaux, il rosso è pronto a conquistare di nuovo le mani di chiunque voglia un tocco di sofisticata femminilità. Le unghie rosse non si limitano più al classico smalto lucido: quest’anno si arricchiscono di nuove interpretazioni grazie a finiture opache, effetti cromati o aggiunte di dettagli come piccoli grafismi e disegni. Lo smalto bordeaux effetto mat è il top per chi cerca un look autunnale raffinato, mentre l’aggiunta di linee sottili dorate o argentate dona un tocco prezioso che eleva lo stile.

Apple Cider Nails, la sorpresa di stagione

Chi l’avrebbe mai detto che il sidro di mele potesse ispirare una delle tendenze unghie più interessanti della stagione? Le Apple Cider Nails, o Matcha Nails, prendono ispirazione dalle calde tonalità del verde oliva, un colore che rimanda al sapore del sidro o al tè matcha. Questa tonalità è perfetta per chi cerca un’alternativa alle solite nuance autunnali. Sobrie ma eleganti, queste unghie sono l’ideale per chi predilige tonalità che esaltano un look naturale, caldo e avvolgente.

Le Apple Cider Nails però non sono per tutte: questa tonalità spicca soprattutto su carnagioni chiare e su chi ama indossare colori caldi nell’abbigliamento. Se ami i toni terrosi e vuoi un look che rifletta l’autunno in tutto il suo splendore, questa manicure sarà una delle tue preferite. Non a caso, gli esperti le considerano una delle vere outsider della stagione, pronte a sfidare anche i colori più classici. Per chi vuole osare un po’ di più, le Matcha Nails possono essere abbinate a dettagli metallici o a disegni minimalisti in contrasto, come linee dorate o argentate, per un look sofisticato e ricercato.

Unghie autunno inverno 2024-25, mille sfumature di blu

Il verde delle Apple Cider Nails è una delle novità, ma non è certo l’unica tonalità interessante tra le tendenze unghie autunno inverno 2024-25. Il blu, in tutte le sue sfumature, è destinato a essere uno dei protagonisti dell’inverno. Dal blu Majorelle intenso e profondo, al blu di Persia più vibrante, fino all’azzurro cielo delicato e fresco questo colore si declina in infinite possibilità, rendendo le unghie una tela su cui sperimentare.

Le unghie blu si prestano a molte interpretazioni, che spaziano dal monocromo alle decorazioni più audaci. Per chi ama un look semplice ma d’effetto è perfetto un blu scuro e lucido. Se invece vuoi aggiungere un tocco speciale, via libera a glitter, sticker o piccoli dettagli geometrici. Il blu è un colore versatile, capace di adattarsi sia a un look elegante che a uno più giocoso, a seconda di come lo si personalizza.

French manicure: un upgrade in oro, nero e marrone

La french manicure è uno stile che non passa mai di moda e di tanto in tanto si aggiorna. E quest’anno lo fa alla grande, abbandonando il classico bianco per esplorare nuove combinazioni cromatiche che accolgono l’autunno e l’inverno con eleganza. Oro, nero e marrone sono le tonalità che vedremo sulle lunette delle unghie autunno inverno 2024, perfette per dare un tocco di classe e personalità alla french.

L’oro, ad esempio, sarà il colore ideale per le prossime festività natalizie: regala alle mani un look scintillante ma senza esagerare. La french manicure in nero, invece, è la scelta perfetta per chi cerca un effetto chic e sofisticato senza cadere nel troppo “dark”. Anche il marrone entra in gioco, perfetto per chi desidera qualcosa di più caldo e meno scontato rispetto ai toni più tradizionali. E per chi vuole andare oltre la classica lunetta, le novità includono la possibilità di disegnare decorazioni laterali o di optare per una dot manicure, una versione allegra e creativa con piccoli pois colorati o applicazioni in rilievo.

Tendenze unghie autunno inverno 2024, i colori metallizzati

Non c’è autunno-inverno senza un tocco di luminosità, e quest’anno, oltre all’oro, l’argento si prende il suo meritato posto sotto i riflettori: è il colore che regala alle unghie un effetto moderno, quasi lunare, perfetto per chi ama uno stile minimal ma brillante. Le unghie argentate, con i loro riflessi metallici, saranno il must di stagione, soprattutto se abbinate a un finish cromato che amplifica la loro lucentezza.

Ma non è solo l’argento a dominare: il trend dei colori metallici sulle unghie per l’autunno inverno 2024 si estende a tutte le tonalità. Rosso cromato, blu metallizzato e persino verde oliva con finiture scintillanti sono pronte a invadere i saloni di bellezza. Che tu preferisca unghie corte e sobrie o lunghe ed eccentriche, il finish metallico sarà un vero passepartout per adattarsi a qualsiasi stile.

Smalti nude e pastello anche in inverno

Un’altra tendenza che resiste anche in inverno è quella delle unghie nude. Classiche, discrete e sempre eleganti, le unghie nei toni neutri sono ideali per chi desidera un look pulito e sofisticato, senza rinunciare alla raffinatezza. Il nude è perfetto per qualsiasi occasione, sia per partecipare a una riunione di lavoro che per una serata elegante.

La sorpresa della stagione, però, sono i pastelli. Solitamente associati alla primavera e all’estate, questi colori dolci e delicati sfidano il freddo per diventare un vero must anche nei mesi freddi. Rosa cipria, lavanda, verde menta: queste nuance si affermano anche in inverno, aggiungendo un tocco di freschezza e leggerezza alle giornate grigie.

La stagione autunno inverno 2024-2025 offre tante diverse tendenze unghie e ognuna può trovare il proprio stile ideale. L’importante è osare e divertirsi, perché anche una semplice manicure può trasformarsi in un’affermazione di stile!