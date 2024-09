Tendenza unghie cromate: le ispirazioni per una nail art invidiabile

Le unghie cromate sono perfette per essere sfoggiate durante la stagione autunnale-invernale. Dalle molte nuance, è una nail art che ispira.

La nail art è diventata un vero e proprio modo per esprimere se stessi, conquistando sia appassionati che professionisti. In particolare, per la prossima stagione autunnale-invernale, a essere di tendenza saranno le unghie cromate.

Dallo stile scintillante e audace, sono in grado di creare effetti che stupiscono proprio per il loro modo di riflettere la luce. Sono, ovviamente, disponibili nuance diverse tra cui poter scegliere. Scopriamo quali sono le ispirazioni per una nail art invidiabile, quando si parla della tendenza unghie cromate.

Unghie cromate rosa, bianche e perlate

Ogni manicure può diventare un vero e proprio capolavoro, raffinato e brillante per ogni occasione. Come detto, tra le tendenze beauty c’è quella delle unghie cromate conosciute anche come Chrombre Nail. Anche le star sembrano adorarle e sfoggiarle ogni volta che ne hanno l’occasione. Le unghie cromate chiare come le unghie cromate rosa, le unghie cromate bianche o le unghie perlate sono tra le più eleganti da poter sfoggiare.

Si tratta, infatti, di nuance versatili che si sposano, perfettamente, con tutti i tipi di outfit: dal look casual a quello chic. Si prestano anche a tutti i tipi di lunghezza di unghie o di forma. Sono, inoltre, da tenere in considerazione colori come il cipria, il color pesca o il vaniglia, solo per citarne qualcuno. Anche durante le stagioni fredde, infatti, sono indicate per dare luce alle mani senza appesantire, essendo delle nuance delicate.

Chombre Nail: i colori caldi e le unghie effetto metallizzato

Dopo le unghie dell’estate e come per gli ombretti di tendenza dell’autunno, per le giornate autunnali i colori caldi sono i must-have: dal marrone al verde bosco, passando per le nuance di borgogna, cannella o prugna. Sono, poi, da tenere in considerazione le unghie effetto metallizzato e colori come l’oro e l’argento, perfetti per chi vuole osare ma non troppo.

Tra le palette di colori da poter utilizzare, ci sono anche il bronzo e lo champagne: questi colori sono, infatti, l’ideale da poter sfoggiare in ogni occasione. Le unghie cromate sono famose proprio per la loro versatilità, dato che si adattano a tutti i gusti e gli stili con il loro effetto lucente e glamour assicurato.