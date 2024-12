Gli occhi da cerbiatta possono essere valorizzati, seguendo alcuni piccoli accorgimenti e un make-up adatto.

Gli occhi da cerbiatta sono amati da molte persone. Incantevoli, luminosi, dolci e grandi, rappresentano un tratto affascinante del viso. Se avete gli occhi di questa forma e con delle cinghia lunghe, possono essere risaltati per attirare l’attenzione.

Seguendo alcuni semplici step, poi, è possibile farli splendere e valorizzarli ancora di più. Scopriamo come valorizzare gli occhi da cerbiatta, i segreti per esaltarli e farli splendere in tutta la loro bellezza.

Occhi da cerbiatta: significato e forma dei doe eyes



Dolci e affascinanti, gli occhi da cerbiatta conquistano e piacciono davvero molto. Ma qual è il significato degli occhi da cerbiatta, per la precisione? Grandi e aperti, questi occhi sono caratterizzati da dolcezza e aria romantica. Ovviamente, con il make-up è possibile creare questo effetto o valorizzarlo ulteriormente.



Si tratta di occhi ricchi di espressione, teneri e che trasmettono innocenza. Questi occhi grandi vantano spesso delle lunghe e spesse ciglia, che li circondano.

Trucco occhi da cerbiatta: tutorial per valorizzarli



Il trucco occhi da cerbiatta è perfetto per chi ama il look naturale e dolce, oltre che uno sguardo intenso e luminoso. Bisogna definire gli occhi senza che questi risultino appesantiti. Per iniziare, utilizzate del primer per occhi così che possa fissare il make-up e farlo durare più a lungo. Una volta fatto ciò, procedete utilizzando un ombretto chiaro o beige, che uniformi la palpebra per donare luminosità.

Ricorrete, quindi, a un ombretto marrone chiaro o taupe da applicare nella piega dell’occhio. Sfumatelo al meglio, così da riuscire a creare profondità senza esagerare. Utilizzate anche una matita marrone scura o nera, da applicare sulla rima superiore dell’occhio con una linea sottile e sfumata. Sulla rima inferiore potreste, invece, applicare una matita nera così da rendere gli occhi più grandi e intensificare lo sguardo.



A questo proposito, fate una piccola coda senza esagerare, che vada verso l’alto in modo discreto. Il trucco può essere completato con un mascara che volumizzi e allunghi, ulteriormente, le ciglia. Matita, eyeliner e mascara, insomma, sono ciò che vi serve di più! Infine, un illuminante nella parte inferiore degli occhi donerà un tocco più splendente! Scoprite anche le tendenze autunno-inverno per il make-up e di più sul make-up da ufficio da copiare.