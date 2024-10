Make-up da ufficio: le idee da copiare per un look semplice e glam

Dagli smokey eyes al rossetto, ci sono alcune idee da copiare per avere un make-up da ufficio raffinato, glam e semplice al tempo stesso.

In ufficio, spesso ci si reca cercando di seguire un determinato dress code. A questo proposito, anche il make-up da ufficio ha un ruolo particolarmente importante. Non si tratta, infatti, semplicemente di apparire il più curate possibile, ma anche di riuscire – al tempo stesso – a esprimere la propria professionalità e personalità.

Sebbene possa sembrare difficile, ci sono alcuni consigli da seguire per ottenere un look semplice e raffinato perfetto per tutti i giorni. La scelta migliore, per apparire luminose ed eleganti, è quella di ricorrere a un make-up da ufficio che risalti la bellezza naturale senza eccessi. Scopriamo insieme di più sul make-up da ufficio e quali sono le idee da copiare per un look semplice e glam.

Make-up da ufficio semplice e facile da fare: ombretti e rossetti

Per un trucco da ufficio perfetto, occorre prendersi cura – prima di tutto – della propria skincare, perché il risultato finale parte dalla salute della pelle. Oltre a curare un outfit da lavoro, come truccarsi in ufficio? Ovviamente, non esiste un vero e proprio make-up code, ma ciò che è certo è che è meglio non esagerare e cercare di restare sobrie e raffinate. Gli smokey eyes vanno assolutamente bene, prestando attenzione alle tonalità che devono – preferibilmente – restare tenui: pensiamo, ad esempio, a un grigio o un marrone. In linea generale, vanno bene tutti gli ombretti, purché non siano di colori eccessivamente vivaci.

Per quanto riguarda il rossetto, anche in questo caso è opportuno utilizzare il buonsenso: va benissimo, ad esempio, un rossetto nude, ma anche bordeaux da abbinare, magari, a un ombretto taupe. Anche il rosa indiano e il color magenta possono essere l’ideale per un look semplice da ufficio. Si tratta di colori che si sposano con tutti i tipi di carnagione.

Il trucco per una business woman: eyeliner, mascara, illuminante e blush

Infine, è possibile utilizzare l’eyeliner che non può, assolutamente, mancare per garantire profondità allo sguardo. Può esserne messa una linea sulla palpebra superiore, senza allungarla troppo. Il trucco da business woman può essere completato da un filo di mascara sulle ciglia.

Via libera, per concludere, anche a un tocco di illuminante e di blush rosato. Sono da considerare, comunque, i colori caldi come terracotta e ocra. Pronte a brillare?