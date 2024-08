In una coppia, dormire insieme può essere considerato un grande passo. Questa pratica porta con sé numerosi benefici.

In una storia d’amore, ci sono alcuni passi da compiere verso un’intimità più profonda. Uno di questi è quello che riguarda il momento più adatto, in una relazione romantica, per iniziare a dormire assieme.

Chiaro è che non esiste una risposta universale a questa domanda e che ci sono diversi fattori, che vanno considerati e che possono essere di aiuto per prendere questa importante decisione per la vita di coppia. Scopriamo insieme quando è il momento giusto per iniziare a dormire assieme.

Dormire insieme, cosa significa veramente

Se in coppia tutto va bene, è normale sentire la necessità di dormire assieme al proprio partner. Si tratta, infatti, di un gesto di enorme intimità, ancora di più di altre cose. Il momento in cui ci si addormenta è molto intimo, oltre a essere quello in cui si è più vulnerabili.

È, quindi, importante cercare di capire quale sia il momento più indicato per iniziare a dormire insieme, tenendo presente che questo apporta diversi benefici. Può, inoltre, rivelare molto sulla relazione che si sta vivendo e sul livello di complicità che si è instaurato.

Oltre a essere significativo il momento dell’addormentamento, lo è altrettanto quello del risveglio quando ci si trova l’uno accanto all’altro. Ci si mostra spettinati, struccati e con gli occhi ancora in parte chiusi, mostrandoci per come siamo realmente con le nostre imperfezioni: in pigiama o, magari, anche mentre russiamo. Si tratta, quindi, di un passo importante da fare.

I benefici di dormire insieme

In realtà, non esiste un momento uguale per tutti, ma dipende da diversi fattori. Ogni coppia capisce da sola quando è il momento giusto per iniziare a dormire insieme e, generalmente, questo coincide con il momento in cui la relazione è stabile per tutti e due. Questo non significa che non litighiate mai, ma dormire con qualcuno con cui ci sono problemi o conflitti potrebbe causare un peggioramento del nostro benessere e della qualità del sonno.

Il momento migliore dovrebbe, quindi, essere quando il rapporto è sufficientemente calmo e positivo. Dormire con la propria dolce metà apporta anche dei benefici, come sentirsi più rilassati e più felici. Dormire accanto al partner ci calma e può diminuire i livelli di stress, perché il cervello rilascia sostanze come la norepinefrina, sostanza che regola il sonno e la serotonina, ormone del buonumore.

Vengono, inoltre, incrementati i livelli di ossitocina, ormone che diminuisce i livelli di ansia inducendo anche rilassamento. Da segnare anche la vasopressina, che migliora la qualità del sonno diminuendo, allo stesso tempo, i livelli di cortisolo (ormone dello stress). Oltre a costruire un legame più forte, dunque, dormire insieme è un vero rimedio contro l’ansia – nemica giurata di un buon sonno! – e un modo per allontanare la negatività.