Stress in casa? Segui questi 10 consigli per allontanare la negatività

In questo momento difficile per tutti l’ansia, la fragilità emotiva e lo stress sono sempre in agguato. Ecco 10 consigli per essere sereni ed affrontare nel migliore dei modi momenti di negatività…

Preoccupati per il lavoro che manca, bloccati forzatamente a casa senza sapere cosa fare, ansiosi per la situazione difficile che stiamo vivendo a causa del Coronavirus. Questo è un periodo complicato per tutti. Ecco che stress, nervosismo, preoccupazione sono sempre in agguato. Il nostro corpo ci invia dei segnali specifici e quando ci sentiamo così e le emozioni negative prendono il sopravvento fermiamoci un momento e mettiamo in pratica queste 10 cose per ridurre lo stress, anche in casa.

Ecco cosa fare in casa quando siamo stressati

Lo stress ci indebolisce, questo lo dobbiamo sapere: quando siamo così il corpo produce il cortisolo, l’ormone dello stress, che abbassa l’efficienza degli anticorpi e rende il nostro organismo più fragile. Ecco allora che la prima cosa da fare è cercare di mantenere la calma il più possibile, senza lasciarci sopraffare dalla negatività. Il sole, ora che è arrivata la primavera, può essere un ottimo alleato contro lo stress. Quando ci sono belle giornate, usciamo fuori in balcone o sul terrazzo e rimaniamoci per almeno 20 minuti ogni giorno. Lasciarci baciare dai raggi del sole sarà una coccola impagabile.

La respirazione in questi casi è fondamentale perché aiuta a sciogliere la tensione eccessiva. Chiudiamo gli occhi e facciamo dei respiri profondi quando sentiamo che qualcosa non va. Ci farà stare subito meglio e soprattutto ci calmerà. L’attività fisica è un elisir di benessere anche contro lo stress. Praticate dello sport in casa, facendo lezioni online o usando gli attrezzi che abbiamo a disposizione. L’esercizio sportivo produce endorfina che, si sa, riduce gli ormoni dello stress. Un altro consiglio è seguire una alimentazione sana e specifica per questo problema. Ci sono alimenti antistress, in grado di ridurre l’azione del cortisolo come tonno, salmone, spinaci e cioccolato fondente. Ottima anche la tisana. Per chi non lo sapesse, anche la meditazione rientra sicuramente tra le tecniche migliori per ridurre lo stress. Armiamoci di tappetino, togliamoci le scarpe e facciamo un po’ di yoga. Accendiamo la radio o mettiamo un disco con le canzoni che ci piacciono mentre cuciniamo o leggiamo un libro: la musica produce dopamina, ormone della felicità e del benessere. Manteniamo poi un atteggiamento positivo e funzionale, accantonando l’istinto e gli impulsi negativi.

Diamo più baci e riempiamo di coccole il nostro partner, i figli o il nostro amico a quattro zampe. E’ un rimedio infallibile per produrre gli ormoni della felicità e ridurre lo stress. Infine, cosa importantissima, non dimentichiamoci mai di ridere: stimola il cuore e aumenta l’endorfina. Non costa nulla e poi ci rende più belli e luminosi!