La mini-frangia è una delle tendenze per i capelli nella stagione autunno-inverno. Sbarazzina e old style, è una delle scelte più glam.

Con l’arrivo della stagione autunno-inverno, c’è voglia di cambiamenti e, spesso, dare un bel taglio in vista di un nuovo inizio è proprio quello che ci vuole! Un look nuovo ci consente, psicologicamente, di affrontare al meglio le sfide che ci si porranno davanti. Il mondo della bellezza, a questo proposito, ha sempre molto da offrire.

Una delle tendenze più in voga è quella della mini-frangia. Dettaglio di stile che ha conquistato le donne di tutto il mondo – anche moltissime star – è, senza alcun dubbio, un hairstyle da provare. Scopriamo di più sulla mini-frangia, la tendenza glam per i capelli nella stagione autunno-inverno.

Capelli autunno-inverno: la mini-frangia o frangia corta

Generalmente, la mini-frangia tende a valorizzare tanti tipi di viso, portando un tocco di personalità a qualunque look. La mini-frangia o frangia corta è una delle tendenze per la stagione autunnale-invernale. Certamente, ricorda un po’ la vecchia Hollywood – quando era sfoggiata da alcune delle attrici più belle – ma, per decidere se osare o meno in tal senso, è bene fare delle considerazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da zoey deutch (@zoeydeutch)

Sebbene stia bene più o meno a tutti, è anche vero che il risultato finale dipende molto dalla forma del viso che si ha. Una frangia, infatti, può cambiare le proporzioni e potrebbe essere indicata per chi ha una forma ovale. Allo stesso modo, per quanto riguarda le sopracciglia, è consigliabile tenere quest’ultime sempre in ordine. Trattandosi, infatti, di una frangia più corta, le sopracciglia sono maggiormente esposte e l’attenzione cade proprio su di esse.

Frangia a tendina per capelli lunghi

Infine, una mini-frangia a tendina è una delle più versatili da poter sfoggiare. Questo tipo di frangia si adatta, poi, al meglio ai capelli lunghi. A sceglierla sono diverse star, anche perché si tratta di una versione che si può personalizzare come si preferisce: per chi non ama la mini-frangia può essere creata in diverse lunghezze, per incorniciare al meglio il proprio viso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ORGANICALLY CRAFTED HAIR (@edosalonandgallery)

La mini-frangia, inoltre, può essere abbinata a diversi tipi di acconciatura: che si tratti di capelli sciolti o di una bella coda, va sempre bene. Se hai i capelli fini ma non vuoi rinunciare alla frangia, se hai la fronte bassa ma desideri comunque portare la frangia o per altri dubbi, il consiglio è quello di chiedere il parere a un professionista di hairstyle, in modo tale che possa consigliarti al meglio in base alla tua tipologia di viso.