Se amate la frangia e avete i capelli fini, non temete perché c’è un tipo di frangia perfetto anche per voi.

Chi ha i capelli fini potrebbe pensare di non poter portare una bella frangia, eppure non è così. Trovare il look giusto potrebbe non essere facile, questo è vero, ma si può aggiungere volume senza appesantire la chioma. La frangia è un dettaglio che in tante adorano e che aiuta, effettivamente, a rivoluzionare qualunque tipo di look.

Anche chi ha dei bellissimi capelli sottili può sfruttarla al meglio. Come? Scopriamo come scegliere la frangia perfetta per capelli fini e quali sono i consigli per un look voluminoso.

Taglio per capelli fini e pochi: la frangia separata con pochi capelli

Farsi la frangia non è un grosso problema. Se state pensando all’idea, sappiate che la frangia è uno dei cambiamenti più creativi che si possano ottenere con la propria chioma. Infatti, un piccolo particolare di questo genere è in grado di stravolgere completamente il vostro look, ovviamente in meglio! Sono moltissime, ormai, le donne che optano per la frangia anche se, ovviamente, prima di scegliere la più adatta, dovete fare i conti con la tipologia del vostro capello. Infatti, ogni chioma vuole la sua frangia. In ogni caso, una volta scelto lo stile, quest’ultima regalerà un ventata di freschezza al taglio di capelli. Incornicerà alla perfezione il vostro viso, aggiungendo anche un tocco di carattere al vostro look.

Ovviamente, c’è una frangia adatta a tutte voi: infatti, ne esistono diverse che sono in grado di creare l’illusione di un maggiore volume. Basta incrementare lo spessore alle radici e su tutto il resto della chioma, per far donare alle ciocche più pienezza. Ad esempio, la frangia separata è un ottimo modo per valorizzare i propri capelli fini, dando l’illusione di pienezza. Basta acconciarla dividendola al centro, ovvero facendola scivolare. La frangia si fonderà con il resto della chioma e creerà una piccola separazione tra la frangia e il resto dell’acconciatura, valorizzando al massimo le vostre splendide ciocche più fini. Questa particolare frangia è la cugina assottigliata della frangia a tendina degli anni Settanta: mentre quest’ultima è spesso più piena e voluminosa, la frangia separata è più discreta e vaporosa.

Tagli capelli fini: la frangia leggera, sfilata e a strati con i capelli lunghi

La frangia sfilata è un’interessante rivisitazione, in grado di regalarvi un look audace e originale con il quale non passerete di certo inosservate. Uno degli aspetti più cool di questa frangia è che, nonostante l’apparenza, non richiede un’elevata manutenzione. Certo, si tratta di un look audace ma, prima che ve ne rendiate conto, crescerà fino a diventare una frangia piena e più lunga e, se lo desiderate, potrete iniziare a farla crescere. Inoltre, mentre all’inizio vi ritroverete con un taglio decisamente spigoloso, con il tempo il vostro look risulterà più morbido: infatti, la frangia – come potete immaginare – cresce molto rapidamente quindi, se volete mantenere questo taglio, dovrete recarvi più spesso dal parrucchiere, ma possiamo dirvi che ne varrà davvero la pena.

Per quanto riguarda la frangia a strati, bastano pochi tagli e questa frangia riuscirà a donare un tocco moderno e sofisticato ad un look classico. Questa frangia è stratificata e viene portata lateralmente: sta a voi, infatti, scegliere il lato che preferite, oppure potete seguire la posizione naturale in cui cadono i vostri capelli. È perfetta per nascondere una fronte ampia, oppure per aggiungere un po’ più di stile alla vostra acconciatura. Non solo… riuscirà a rendere il vostro look perfino più misterioso e accattivante! Gli strati sono un ottimo metodo, quindi, da usare se volete aggiungere più corpo e movimento. Potete chiedere al vostro parrucchiere di fiducia di tagliare dei sottili strati nella frangia. Infatti, anche un sottile strato sembrerà più folto, se abbinato al movimento che si ottiene con uno stile a strati.

Frangia smussata per le donne con pochi capelli davanti

Non c’è modo migliore di evidenziare una chioma dritta e impeccabile, se non optando per la frangia smussata priva di strati. Anche questo taglio sarà in grado di creare volume ai vostri capelli. Un taglio, quindi, adatto per chi desidera trasformare il proprio look, rendendolo più elegante e sofisticato.

Ovviamente, anche con questa tipologia di frangia la vostra chioma risulterà più piena e folta. Si tratta di una frangia romantica, perfetta sia per un look casual che chic, sfruttando al meglio le potenzialità della propria chioma valorizzandone bellezza e naturalezza.

Miglior taglio per capelli diradati: frangia a tendina per capelli fini e frangia leggera scalata

Infine, qual è il miglior taglio per capelli diradati quando si parla di frangia? La frangia a tendina è perfetta per capelli fini, in quanto è un compromesso adatto a tutti che accompagna dolcemente sguardo e zigomi senza essere una vera e propria frangia.

Che dire, poi, della frangia leggera scalata? È una delle versioni più amate, quando si parla di “bangs” e capelli fini. Crea, infatti, una maggior consistenza per chi ha dei capelli fini. Può essere messa facilmente a posto con una spazzola e un phon per far sembrare la chioma più piena. Ricordate che, scegliendo una frangia, dovrete prendervene cura senza trascurarla. Scoprite anche a chi sta bene la frangia e la frangia per chi ha la fronte bassa.