Frangia: a chi sta bene in base alla forma del viso

Sempre alla moda, la frangia va scelta in base alla forma del viso. Da quello ovale a quello squadrato, c’è una frangia per tutti.

La frangia è un elemento che va sempre di moda, quando si parla di capelli. È in grado di trasformare il look di chi la porta, esaltandone i lineamenti. È, però, di fondamentale importanza trovare la frangia giusta, che ci stia realmente bene in base alla nostra forma del viso.

Così facendo, infatti, riusciremo a garantire un risultato armonioso, che risalti e valorizzi le nostre caratteristiche e hairstyle. Ciò che è certo è che – sia che si tratti di un viso quadrato, ovale, rotondo o a cuore – c’è una frangia anche per voi! Scopriamo insieme a chi sta bene la frangia, in base alla forma del viso.

Frangia laterale e lunga: a chi sta bene?

Capelli fini, ma non vuoi rinunciare alla frangia? Una frangia laterale o lunga è l’esempio perfetto di frangia che sta benissimo a chi ha un viso tondo per esaltarne il taglio degli occhi e il colore. Meglio se si tratta di una frangia folta e un po’ bombata alla base. Niente, quindi, scalature, ma una frangia dritta e sfilata. Ad abbinare la frangia, potrebbe esserci un taglio con la riga in mezzo, scalato lungo. La frangia laterale, ad ogni modo, rende il viso più armonioso, dato che tende ad allungare il volto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Swift (@taylorswift)

Anche un viso squadrato può beneficiare di una frangia lunga. L’ideale, in questi casi, è una frangia che sfiori le sopracciglia e che sia un po’ sfilata – soprattutto lateralmente – così da dare un senso di dinamicità. Questo, infatti, rende la mandibola più morbida. Per alcuni versi, appunto, il volto squadrato è simile a quello tondo, ma in più è spigoloso all’altezza di mandibola e fronte.

Frangia corta e non solo per gli altri tipi di viso

Per chi ha un viso ovale, è possibile optare per una frangia corta al centro e lunga sui lati con una piccola scalatura. In linea generale, infatti, si tratta di una forma di viso che va benissimo con una frangia leggera, aperta e lunga, che sia divisa al centro. Va benissimo che la frangia sia irregolare o dritta, ma l’importante è che vada bene con il taglio di capelli scelto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ava (@avaphillippe)

Un viso a cuore – con mento appuntito e fronte ampia – invece, si sposa perfettamente con una frangia lunga aperta, con ciuffo laterale, così che colpisca lo zigomo permettendo di diminuire un po’ la larghezza della fronte.

Infine, per chi ha un viso lungo l’ideale è una frangia aperta e lunga – che sfiori le sopracciglia – che faccia apparire più grande la zona alta del viso. Se amate la frangia, ma in estate è difficile mantenerla o per trovare la giusta frangia in base alla vostra forma del viso, non dimenticate di chiedere il parere a un hairstylist professionista.