Frangia per chi ha la fronte bassa: quale scegliere per un look glam

Anche chi ha una fronte bassa può portare la frangia, scegliendo quella giusta per apparire più bella che mai.

Caratterizzata da ciuffi che cadono morbidamente sulla fronte, la frangia è amatissima e va bene anche per chi ha la fronte bassa. Si tratta di un vezzo che in molte amano, al punto da non poterne fare a meno. Purtroppo, però, non è detto che stia bene a tutte e ciò significa che, in alcuni casi, può risultare più opportuno rinunciare a portarla.

Se il tuo amore per la frangetta è tale da non voler proprio correre questo rischio e hai la fronte bassa, niente paura! Potrai godere della tua frangia e migliorare anche le proporzioni del volto. Insomma, seguendo alcuni semplici consigli, ti scoprirai più bella che mai e tutto senza dover rinunciare alla tua frangia. Anzi, portarla diventerà ben presto uno dei tuoi punti di forza. Scopriamo quale frangia scegliere per chi ha la fronte bassa e vuole un look glam.

Frangia per fronte bassa: la frangia a tendina

Per una donna con la fronte bassa, la frangia a tendina è l’ideale. Versatile, si adatta a diverse forme del viso e tipologie di capelli donando un’aria fresca. Sbarazzina e bohémien, questo tipo di frangia può rappresentare un’ottima soluzione per chi ha una fronte piccola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da YUKI NAKATANI (@yukistylist)

Si tratta di un tipo di frangia che riesce a esaltare i tratti del volto e che va bene sia con capelli lisci che mossi, oltre che con capelli fini. Spesso si pensa che chi ha la fronte bassa non possa godere della tanto amata frangetta, eppure basta scegliere quella giusta per cambiare le cose e godere di un risultato davvero unico.

Frangia per viso tondo e fronte bassa: la frangia piena

Per mantenere le giuste proporzioni del viso ci sono scelte che sarebbe meglio evitare, ma è comunque possibile godere di una frangia in grande stile. Anche con una frangia piena e che parte dall’alto, potrai avere ciò che desideri e godere al contempo di un effetto in grado di riproporzionare il tuo volto. La frangia che parte dall’alto, infatti – se portata ben chiusa – potrà far sembrare la tua fronte più alta di quanto non sia in realtà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lily Collins (@lilyjcollins)

Tutto donandoti maggiori possibilità per acconciature sempre nuove e in grado di farti sentire più cool. Per chi ha un viso tondo e una fronte bassa, è consigliabile optare per una frangia di dimensioni medie che sia compatta, ma leggermente sfoltita. Così facendo, infatti, si eviterà di appesantire i lineamenti.

Taglio di capelli per fronte bassa: haircut per chi ha il viso lungo

Uno dei migliori tagli di capelli per chi ha la fronte bassa è quello che garantisce una maggiore ariosità al viso. Si potrebbero spingere i capelli all’indietro o cercare di dargli maggiore volume. Proprio per questo motivo, in tanti affermano che non sia il caso di ricorrere alla frangia. Come detto, però, una frangia laterale o a tendina – che tiene, comunque, la chioma aperta – può rivelarsi un buon compromesso e una scelta vincente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Blunt Bangs (@blunt_bangs)

Meglio, inoltre – per chi ha una fronte bassissima – scegliere un taglio che non sia eccessivamente lungo. Per chi ha un viso lungo, invece, è consigliabile ricorrere a tagli che siano asimmetrici. Infine, è importante che tu sappia che ci sono dei piccoli accorgimenti da mettere in pratica: prima di tutto, non commettere l’errore di optare per una frangia piatta e non piena e, poi, ricorda che una frangia va tagliata ogni due mesi circa. Se imparerai a seguire queste due semplici regole, la tua frangetta sarà davvero super e donerà un look tutto nuovo alla tua immagine. Il tutto facendoti ottenere, finalmente, ciò che desideri!