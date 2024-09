La nuova collezione Marina Rinaldi è l’espressione dell’eleganza: abiti sartoriali, capispalla avvolgenti e meravigliosi abiti da sera per creare il tuo look perfetto per l’autunno inverno.

Marina Rinaldi è da anni uno dei brand di moda inclusiva più amati, un punto di riferimento per le donne che cercano capi sofisticati e di alta qualità, senza rinunciare alla comodità. Le sue collezioni, che vanno dalla taglia 42 alla 62, celebrano la diversità delle forme femminili e offrono proposte che spaziano dal casual al formale, fino ad abiti da sera di grande impatto. La nuova collezione del brand, che fa parte del Gruppo Max Mara, continua questa tradizione con uno sguardo alle tendenze moda autunno inverno 2024, reinterpretandoli con la raffinatezza tipica del marchio.

Non solo: oltre ai trend di stagione Marina Rinaldi propone anche capi perfetti per il back to work. La nuova collezione comprende blazer da abbinare sia a pantaloni che a gonne per i look da ufficio. Per le occasioni speciali e le serate eleganti, Marina Rinaldi ha appena lanciato una capsule collection di abiti da cerimonia e da sera in co-lab con il celebre stilista libanese Zuhair Murad, le cui creazioni vengono sfoggiate dalle celebrities sui red carpet di tutto il mondo. Insomma, la nuova collezione autunno inverno di Marina Rinaldi abbraccia una serie di inspo, dal daily wear al quiet luxury a esclusivi e preziosi abiti da sera. Ecco la nostra selezione di alcuni dei capi più belli, da mettere subito nell’armadio.

Marina Rinaldi autunno inverno 2024, i trend di stagione

Per questa stagione la moda si concentra su silhouette pulite, tagli sartoriali impeccabili e materiali di lusso. Le linee sono essenziali, ma arricchite da dettagli che aggiungono personalità, come ricami fatti a mano, inserti di pelle e accenti di colore.

I capi della collezione Marina Rinaldi autunno inverno 2024 interpretano perfettamente questa tendenza, con un approccio al minimalismo moderno e al tailoring rivisitato che non è mai banale.

La gonna a tubino in pelle nera

Un capo che cattura l’essenza del minimalismo sartoriale. Questa gonna in pelle si distingue per i suoi tagli ergonomici che valorizzano la figura, creando un effetto modellante e sofisticato. Un pezzo base da abbinare facilmente a look da giorno o da sera, garantendo sempre un risultato impeccabile.

La giacca blazer in nappa

Il blazer in nappa rappresenta una rivisitazione contemporanea del classico maschile, con tagli studiati per esaltare la femminilità. Abbinato alla camicia in popeline tinto filo il look acquisisce un tocco perfetto per un outfit formale. Per un perfetto look mannish indossa la fusciacca a cravatta in nappa morbida, anche questa nella nuova collezione Marina Rinaldi autunno inverno 2024, e un paio di décolleté.

Marina Rinaldi, la camicia verde brat tendenza autunno inverno 2024

Questo capo della collezione Marina Rinaldi, in crêpe de Chine di pura seta nella tonalità verde brat, uno dei colori più di tendenza dell’autunno inverno 2024, è una dichiarazione di stile romantico.

La fusciacca coordinata permette di giocare con diverse interpretazioni del look, rendendo questa camicia un pezzo versatile, ideale sia per l’ufficio che per una serata speciale.

La camicia tie dye

L’energia del tie dye si esprime con vivacità in questa esclusiva camicia multicolor in popeline di cotone della collezione autunno inverno 2024 di Marina Rinaldi.

La stampa multicolor trasforma un capo basico in un elemento di spicco, ideale per dare personalità anche agli outfit più semplici.

Back to work: lo stile per l’ufficio secondo Marina Rinaldi

Per il ritorno alla routine lavorativa la collezione autunno inverno 2024 di Marina Rinaldi propone capi comodi ed eleganti dalle linee attuali e sartoriali, pensati per rispondere alle esigenze della donne che trascorrono la giornata in ufficio. Tessuti pregiati e tagli impeccabili si combinano per creare un look professionale ma confortevole, perfetto per affrontare lunghe giornate di lavoro con stile.

Tra i capi della nuova collezione troviamo la camicia celeste in popeline impreziosita da ricami a mano. Un twist glamour per il look quotidiano. Perfetta per illuminare anche gli outfit più semplici.

Il completo blazer e gonna o pantaloni

La gonna nera longuette in velluto liscio è un capo evergreen dal fascino senza tempo. La longuette in velluto liscio di cotone, rifinita internamente da puntino sartoriale, è perfetta per un look sofisticato e femminile. Abbinata al blazer coordinato diventa un outfit ideale per il businesswear.

Il blazer nero in velluto liscio è l’esempio perfetto di tailoring contemporaneo. Realizzato in velluto monoelastico, è rifinito con dettagli sartoriali fatti a mano che ne esaltano l’eleganza. La sua versatilità lo rende abbinabile sia a pantaloni che a gonne, per creare look sempre impeccabili.

Il completo grigio blazer e pantaloni

La giacca doppiopetto in lana e seta rappresenta la quintessenza dell’eleganza classica. I dettagli sartoriali cuciti a mano e il taschino aggiungono un tocco di raffinatezza, rendendo questo capo perfetto per chi cerca uno stile formale, ma con personalità.

Perfetta da abbinare ai pantaloni in coordinato dalla linea a sigaretta, un modello che si distingue per il fit impeccabile e l’eleganza discreta. Un look sartoriale moderno e di grande impatto.

Il cappotto in drap di pura lana con cintura è il capo ideale per affrontare le giornate invernali più fredde con stile. Il design a trench e la cintura in coordinato permettono di adattarlo facilmente a diverse silhouette, garantendo un fit sempre elegante.

Marina Rinaldi x Zuhair Murad, la capsule di abiti da sera autunno inverno 2024

Per l’autunno inverno 2024 Marina Rinaldi ha appena svelato un’esclusiva collaborazione con il celebre stilista libanese Zuhair Murad: la collezione “Radiant Maze” composta da tredici look esclusivi, pensati per il red carpet. Ogni abito si ispira all’eleganza e alla brillantezza delle pietre preziose, dando vita a creazioni sofisticate e senza tempo, perfette per occasioni speciali. Ne abbiamo scelti tre.

L’abito lungo in tulle con ricamo in dégradé in perline e paillettes realizzato a mano, un capolavoro di artigianato. Lo scollo a corsetto e la silhouette a sirena esaltano le forme, mentre il ricamo dégradé aggiunge profondità e luminosità, rendendolo perfetto per una serata da sogno.

Il completo giacca e pantaloni con ricami in vetro, l’emblema del lusso discreto per una serata speciale. Il blazer, impreziosito da ricami di canottiglie e castoni di vetro, valorizza la figura, mentre i pantaloni flare completano il look con una nota di eleganza contemporanea.

L’abito bustier in tulle ricamato, infine, appresenta l’apice del romanticismo. Con doppio strato di tulle e ricami a mano, è una scelta ideale per chi desidera un look fiabesco e raffinato. La stola in tulle leggera e ricercata che lo accompagna è perfetta per dare alla mise un tocco finale di leggerezza e grazia.