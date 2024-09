Cerchi ispirazione per un vestito elegante per la prossima stagione? Scopri gli abiti da cerimonia più raffinati e trendy dell’autunno 2024: sarai l’invitata più fashion!

Le nuove tendenze moda dell’autunno 2024 si riflettono anche sugli abiti da cerimonia. Le passerelle di questa stagione hanno presentato tanti modelli pensati per soddisfare ogni stile e occasione, dagli eventi formali alle cerimonie più rilassate. Protagonisti assoluti sono tra i tessuti per i mesi più freddi troviamo materiali ricercati come il velluto, il crêpe, il jersey drappeggiato. Per quanto riguarda il design, gli abiti da cerimonia di questo autunno sono caratterizzati da tagli sartoriali arricchiti da dettagli sofisticati, come fiori in rilievo e piume.

Se sei alla ricerca di un abito da cerimonia autunnale, oltre al modello da indossare devi considerare altri due fattori essenziali, e cioè la praticità e il comfort. Anche gli accessori sono molto importanti, perché ti danno la possibilità di aggiungere al look il tuo tocco personale. Noi di chedonna.it abbiamo selezionato per te 5 proposte di abiti da cerimonia che incarnano perfettamente lo spirito sofisticato dell’autunno 2024, e ti diamo anche qualche piccolo suggerimento sugli accessori da abbinare ad ognuno di questi capi per aiutarti a creare un outfit da invitata senza commettere errori di stile. Vediamoli insieme.

Abiti da cerimonia autunno 2024: il completo Atelier Emé

Tra le proposte di Atelier Emé per la stagione autunnale c’è un completo in velluto blu scuro che unisce comfort e classe. Questo outfit è perfetto per chi cerca un’alternativa stilosa al classico abito da cerimonia. La giacca doppiopetto, caratterizzata da uno scollo a V femminile e dalla chiusura con nastri di velluto da annodare con fiocco, dona al look un tocco raffinato e contemporaneo.

Il pantalone a palazzo in velluto stretch con vita alta ed elastico garantisce un’ottima vestibilità e una libertà di movimento che rende questo completo ideale per eventi che durano tutto il giorno o per serate formali.

Per completare l’outfit puoi abbinare un paio di guanti lunghi con strass, che aggiungono un tocco glamour, e un bolero in velluto, perfetto per proteggerti dal freddo senza compromettere l’eleganza del look. Le scarpe consigliate? Un paio di décolleté a punta con tacco medio e un piccolo fiocco in velluto nello stesso colore dell’abito, per mantenere coerenza e raffinatezza.

Elisabetta Franchi, l’abito con collana

L’abito in jersey drappeggiato di Elisabetta Franchi è una scelta perfetta per chi cerca un look elegante e sensuale allo stesso tempo. Disponibile nei colori crema o bordeaux, questo modello con maniche lunghe e gonna a sirena drappeggiata si distingue per il top con collo alto, impreziosito da una collana in metallo dorato che dona un tocco di luce e ricercatezza. Lo scollo a goccia sulla schiena rende l’abito particolarmente seducente, pur mantenendo un’eleganza raffinata.

Le scarpe ideali per completare questo look sono un paio di sandali chiusi in vernice o pelle, nei toni neutri per bilanciare l’audacia del bordeaux o crema. Come gioielli, solo un paio di orecchini lunghi dorati; saranno l’accessorio perfetto per richiamare la collana integrata nell’abito.

Luisa Spagnoli, l’abito in velluto con piume

Luisa Spagnoli, sinonimo di eleganza e raffinatezza, propone per questa stagione un abito in velluto di seta e viscosa che trasuda lusso. Il taglio sopra al ginocchio e le maniche a 3/4 impreziosite da applicazioni di piume. Questo dettaglio è una delle tendenze moda dell’autunno inverno 2024 e aggiunge un tocco di originalità e leggerezza al look, rendendolo perfetto per cerimonie o eventi formali in cui è richiesto un abbigliamento di classe.

A questo abito puoi abbinare delle décolleté o delle Mary Jane con un tacco medio, magari in un materiale lucido come il vernice, per contrastare la texture opaca del velluto. Una borsa clutch in seta e degli orecchini chandelier contribuiranno a esaltare l’eleganza del look senza appesantirlo. Il contrasto tra le piume delicate e i gioielli più vistosi può creare un effetto di grande impatto visivo.

Abiti da cerimonia autunno 2024, il modello a sirena di Pronovias

Nella collezione di abiti da cerimonia e da sera The Party Edit di Pronovias per l’autunno 2024 c’è un elegante modello a sirena in crêpe rosa confetto, perfetto per le cerimonie serali. La scollatura a barca e il corpetto in pizzo ricamato rendono questo abito estremamente femminile e raffinato. La sua silhouette a sirena esalta le forme con eleganza, senza risultare eccessiva.

Se il freddo si fa sentire, si può optare per un bolero in lana merino o una stola in cashmere, che aggiungono un tocco di classe e calore senza distogliere l’attenzione dall’abito. Come scarpe puoi abbinare delle décolleté a punta in raso o in pelle scamosciata, magari impreziosite da dettagli metallici. Per quanto riguarda gli accessori, una clutch minimal e gioielli delicati come un bracciale o degli orecchini a bottone completeranno l’outfit senza sovraccaricarlo.

Zara, il vestito midi verde salvia

Tra gli abiti da cerimonia low cost per l’autunno c’è il vestito midi verde salvia di Zara, un modello con scollo halter drappeggiato e dettagli floreali in rilievo. Questo abito è ideale per chi ama uno stile più vivace e trendy: la schiena scoperta e i volant tono su tono conferiscono un aspetto dinamico e gli spacchi laterali aggiungono un tocco di sensualità discreta.

Per un’occasione formale è fondamentale l’abbinamento con un capospalla elegante. Un cappotto lungo in lana o un blazer strutturato nei toni del beige o del crema sono perfetti per bilanciare la vivacità del verde. Come scarpe, delle sandali con tacco o mules in pelle si sposano perfettamente con questo look. La borsa ideale? Una mini-bag strutturata nei toni neutri.

Scegliere l’abito perfetto per una cerimonia autunnale significa riuscire a bilanciare comfort, stile e originalità. Con queste ispirazioni di abiti da cerimonia per l’autunno non ti sarà difficile trovare l’outfit giusto: sarai l’invitata più guardata e ammirata!