Ci sono colori scuri, di tendenza per la stagione autunnale-invernale. Nuance calde e avvolgenti, per una manicure scura glam.

Must-have per le amanti della bellezza, la manicure scura è di tendenza nel periodo autunnale e nel periodo invernale. Si distingue dalle altre manicure per la sua eleganza e la sua raffinatezza. Si tratta di colori profondi e intensi, che sono in grado di valorizzare ogni tipo di incarnato e look in tutte le stagioni.

Ci sono colori audaci come il blu notte e il bordeaux, oppure le sfumature di grigio e di nero. Scopriamo di più sulla manicure scura e i colori di tendenza che tutti amano e che non puoi perderti.

Bordeaux, blu notte e verde bosco: i colori per una manicure scura in inverno

Una manicure può avere colori diversi. Quelli adatti all’inverno sono avvolgenti e intensi e riescono, quindi, a conferire quel tocco di eleganza in più. Variante del rosso, il bordeaux è uno dei colori più caldi da poter sfoggiare in inverno. Delle unghie di questo colore trasmettono calore e, certamente, raffinatezza sposandosi perfettamente con diversi tipi di carnagione.

Il blu notte richiama la bellezza del cielo notturno, infondendo la sua stessa tranquillità. Si tratta di una nuance, che rappresenta una buona alternativa a un colore dark come il nero. Che dire, poi, del verde bosco? Per chi è legato alla natura, come il blu notte questo rappresenta la scelta, forse, più bella. Si tratta del colore che richiama gli alberi della foresta che, inconsciamente, sono per noi sinonimo di serenità.

Unghie scure, le nuance del viola scuro, del cioccolato e del rosa antico

Le unghie scure sono perfette – come detto – per i freddi mesi dell’inverno. Tra i colori scuri tra cui poter scegliere, ci sono il viola scuro, il cioccolato e il rosa antico. Si tratta di nuance che valorizzano la bellezza delle mani e che risultano elegantissime. Il viola scuro è di classe e va molto bene su chi ha un incarnato chiaro. Caldo, elegante e avvolgente, il color cioccolato richiama proprio la voglia di riscaldarsi quando fa freddo, oltre a essere una nuance versatile che si adatta a ogni occasione.

Infine, c’è il rosa antico che è un colore – senza alcun dubbio – femminile e delicato, oltre che di classe. Simbolo del romanticismo, si può associare a ogni stile. Via libera, quindi, ad outfit formali, ma anche ad outfit quotidiani. Sei pronta a brillare anche in inverno? Scopri anche le altre tendenze unghie per l’autunno e l’inverno e perché il gel per unghie si opacizza.