Capita spesso che il gel per unghie si opacizzi, anche abbastanza in fretta. Ci sono dei motivi per cui ciò accade e anche delle soluzioni.

A tutti piace avere delle unghie brillanti e impeccabili, sia per le nostre giornate quotidiane in ufficio o nel tempo libero che durante le festività o le serate speciali. Il gel per unghie rappresenta, certamente, una delle soluzioni migliori per riuscire a ottenere delle mani perfette. Potrebbe, però, capitare che il gel per unghie si opacizzi. Purtroppo, non si tratta di una rarità: potrebbe, infatti, diventare opaco e perdere la sua lucentezza.

Il lucido è la parte finale, ovvero il prodotto che conclude la manicure sia con gel che con semipermanente. Si tratta del prodotto che regala uno strato protettivo alla manicure e che dona la lucentezza. Ma perché, a volte, ciò non avviene? Il gel che si opacizza è un problema ricorrente. Scopriamo perché il gel per unghie si opacizza, qual è la causa e come evitarlo per delle unghie brillanti e sofisticate.

Passione unghie: perché il top coat si opacizza

Il top coat è il cosiddetto strato finale che si applica sulle unghie, ovvero quello smalto trasparente che viene applicato dopo il colore. Uno smalto di finitura, insomma, che svolge il ruolo dello “strato protettivo” alla manicure, rendendola più resistente. Ottenere dei risultati splendenti e duraturi è possibile, ma perché il lucido si opacizza? L’opacizzazione del gel per unghie è una cosa abbastanza comune, che può dipendere da diverse cause. Potrebbe, ad esempio, avvenire che il prodotto utilizzato non sia di buona qualità o che non venga applicato in modo corretto. Pensiamo a un’applicazione troppo sottile o irregolare, che può causare una superficie che, quindi, perde lucentezza più velocemente.

Ci sono, poi, prodotti aggressivi come disinfettanti o detergenti, che potrebbero provocare un’alterazione della superficie del gel. Sono da considerare anche gli oli naturali delle mani e la polvere, che possono impedire al gel di mantenere il proprio aspetto brillante, così come i cambiamenti di temperatura e l’esposizione prolungata al sole. Se la “colpevole” è l’onicotecnica, l’errore più comune è legato alla cosiddetta “polimerizzazione”, cioè un processo di tipo chimico che interessa tutti i gel UV e prodotti foto-indurenti utilizzati nelle comuni procedure onicotecniche per la ricostruzione delle unghie in gel e l’applicazione dello smalto semipermanente.

Una lampada sbagliata – rispetto al tipo di prodotto utilizzato – ma anche un’applicazione errata, con eccessivo apporto di prodotti o strati non uniformi o, infine, l’utilizzo di un cotone non adatto o di un cleanser troppo aggressivo per sgrassare l’unghia dopo l’ultimo passaggio in lampada, sono tutti passaggi che inibiscono lo sviluppo della lucidità. Importante sarà, inoltre, aspettare un minuto prima di qualsiasi applicazione per far “raffreddare” la superficie e così si avrà un’unghia molto più lucida. L’attesa è importante, soprattutto prima di sgrassare l’unghia: uscite dalla lampada, occorrerà attendere almeno uno o due minuti prima di sgrassare.

Come lucidare il semipermanente opaco: come fare per delle unghie lucide e bellissime

Ovviamente, sarà importante avere una lampada che polimerizza correttamente il gel utilizzato, oltre ad applicare ogni prodotto in modo omogeneo facendo attenzione a non avere zone con prodotto eccessivo. È necessario utilizzare anche il cleanser più adatto al gel o provare con l’olio per cuticole e cotone. Attenzione anche al tipo di cotone utilizzato: alcuni gel sono, infatti, molto morbidi e un cotone troppo rigido rischierebbe di graffiare già da subito la superficie. Levigate, inoltre, bene la superficie durante la limatura della struttura in modo da scongiurare eventuali avvallamenti.

Aspettate, quindi, un minuto dopo che la mano esce dalla lampada prima di passare il cleanser o applicare l’olio per cuticole. Sono da evitare anche i prodotti aggressivi o la tendenza a mettere le unghie in bocca: queste cose, infatti, intaccano il lucido e rendono le unghie opache. Fate, dunque, attenzione a come trattate le unghie gel e assicuratevi di rivolgervi sempre a professionisti esperti per avere delle unghie sempre brillanti e sofisticate. Scoprite anche i colori per lo smalto che si abbinano con tutto e come scegliere lo smalto più adatto alle proprie mani.