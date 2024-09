Ci sono colori per lo smalto che riescono a essere perfetti per ogni tipo di occasione, dall’abbigliamento casual a quello elegante.

Manicure e pedicure sono diventate, negli ultimi tempi, più che una semplice passione per tante donne. Si tratta, ormai, di una componente del nostro look, che non può essere trascurata. Per questa ragione, c’è chi spesso si trova a pensare come abbinare lo smalto ai vestiti o se usare colori diversi per le unghie di mani e piedi.

Ciò che è certo è che scegliere lo smalto giusto può, decisamente, fare la differenza. Meglio optare, ad esempio, per tonalità versatili, che si possono adattare a diverse occasioni o tipi di abbigliamento. Scopriamo insieme i colori per lo smalto che si abbinano con tutto.

Abbinamento colori smalto mani e piedi: il look per l’autunno

Quali sono le nuance perfette per il look autunnale? Il micro-French è un colore per smalto che si abbina con tutto! Nel caso della stagione autunnale, basta ricorrere a delle nuance più scure: via libera, quindi, a punte di colore verde bottiglia o nero che si accompagnano a una base trasparente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CHANEL BEAUTY Community (@welovecoco)

Bordeaux e verdone sono, poi, un abbinamento del colore smalto che ringiovanisce e che si adatta, particolarmente, all’abbigliamento autunnale. Il verde, ad esempio, va bene in tutte le sue varianti: dal colore oliva al muschio tenue, passando per il verde bosco e il color cachi.

Come abbinare lo smalto mani e piedi

Ma come scegliere lo smalto più adatto? Come per i tagli di capelli, anche per scegliere il colore dello smalto occorre non pensare soltanto ai nostri gusti: bisogna, infatti, tenere in considerazione fattori. In questo caso, per valorizzare al meglio mani, piedi e i nostri outfit. La prima scelta – che si abbina con tutto e che risulta perfetta anche come smalto elegante per piedi e mani – è rappresentata dal color nude.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da d-uñasvilanova (@dunasvilanova)

Il nude è una scelta chic che va bene, veramente, con qualsiasi tipo di abbigliamento e – se vogliamo dirla tutta – è indicata sia per la stagione autunnale che per quella invernale, primaverile ed estiva: un vero passepartout, insomma! Può essere tendente al beige, al rosa o al bianco: questo va deciso a seconda della carnagione.

Per abbinare il colore delle unghie all’abbigliamento, un altro esempio è il bianco che è, praticamente, adatto a qualunque occasione, essendo un colore neutro. Che dire, infine, di uno smalto elegante e acceso? Il rosso è un must sempre e comunque, perfetto sia per mani che per piedi e che può essere facilmente abbinato a diversi tipi di abbigliamento (dal casual all’elegante).