Anche a Milano è possibile immergersi nella natura, per poter godere del bellissimo spettacolo del foliage in autunno.

L’autunno è la stagione più magica dell’anno: la natura, infatti, si tinge di colori avvolgenti e caldi che vanno dal marrone al rosso intenso, passando per il giallo oro e l’arancione. Pur essendo molto moderna, ci sono dei luoghi magici che meritano di essere visitati, soprattutto durante il foliage.

Chi non desidera, del resto, fare una fuga dal caos urbano per rifugiarsi nella natura? Scopriamo insieme alcuni dei migliori luoghi per il foliage vicino Milano, ovvero l’incantevole spettacolo naturale della caduta delle foglie dagli alberi in autunno.

Il miglior foliage vicino Milano, in Lombardia: Bosco di Vanzago e Biblioteca degli Alberi

In autunno, fare una gita fuori porta è la scelta migliore: le temperature sono, infatti, più adatte alle attività esterne e i paesaggi si dipingono di caldi colori fiabeschi, come durante l’autunno in Sicilia. Parchi, boschi e montagne diventano, quindi, protagonisti, oltre che una bellissima occasione per fare delle passeggiate rilassanti. Il miglior foliage vicino Milano, in Lombardia, è quello nel Bosco di Vanzago.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bosco WWF di Vanzago (@bosco_wwf_vanzago)



Qui è possibile recarsi con i bambini, proprio a due passi da Milano. Si tratta di un’oasi WWF di circa duecento ettari in cui sono presenti stagni, laghi, flora e fauna, oltre a uno splendido centro di recupero per animali selvatici. Si possono ammirare uccelli di varie specie, caprioli e altri animali splendidi.

La Biblioteca degli Alberi è, invece, un progetto della Fondazione Riccardo Catella. Visitando questo luogo, si assiste allo spettacolo degli alberi le cui foglie si tingono di marrone, arancione, rosso e oro. Potete fare jogging o una semplice passeggiata mentre, sullo sfondo, ci sono le torri del Bosco Verticale.

Foliage a Milano e dintorni: Parco Sempione e Lago di Sartirana

Imperdibile a Milano è il Parco Sempione, ovvero uno degli spazi verdi maggiori presenti nel centro di Milano. Nei pressi del Castello Sforzesco, è possibile ammirare la natura che esplode scoprendo angoli come il Ponte delle Sirenette o la Torre Branca, da dove guardare Milano dall’alto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ortal Assis️ (@ortalassis)



Il Lago di Sartirana, infine, si trova in Brianza: per l’esattezza, a Merate in provincia di Lecco. È un luogo bellissimo, immerso nella natura e caratterizzato da pace. Per chi ama la natura e desidera il senso di tranquillità che infonde, è la scelta ideale. Per raggiungerlo da Milano occorre poco più di un’ora, ma ne vale decisamente la pena. Si tratta di una riserva protetta, a cui accedere a piedi.