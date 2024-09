Autunno in Sicilia: dove andare a ottobre e novembre

Da Palermo ad altre mete magiche, la Sicilia è la destinazione perfetta in autunno. Tanti sono i luoghi da visitare ad ottobre e novembre.

L’autunno è da molti considerata la stagione più bella dell’anno. Caratterizzata tendenzialmente dal clima mite, dalle festività e dai colori caldi come il marrone, l’arancione, il giallo scuro e il verde scuro, la stagione autunnale porta con sé la voglia di scoprire nuovi luoghi quando l’aria si fa più fresca (e, soprattutto, con meno confusione del periodo estivo).

Se sei in cerca di un viaggio che unisca storia, cultura, natura e gastronomia, la Sicilia rappresenta la scelta ideale. Dalle incantevoli spiagge per delle lunghe passeggiate alle città d’arte e non solo, scopriamo insieme dove andare a ottobre e novembre per un autunno in Sicilia.

In Sicilia a ottobre: il mare di Taormina e di San Vito Lo Capo

Il clima in Sicilia a ottobre è ancora perfetto per il mare! Quali luoghi migliori se non le stupende Taormina, in provincia di Messina e San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani? Destinazione estiva preferita da molti e per delle vacanze di lusso e non, la Sicilia visitata in autunno permette di godere di una vera e propria esperienza da sogno. Si tratta di mete che devono far parte del tour in Sicilia a ottobre, se si amano la storia e il mare.

Taormina è una località magica e, in autunno, è meno affollata che in estate. Da vedere assolutamente il suo mare per un ultimo tuffo di stagione e il Teatro Greco, che vanta una vista mozzafiato. Allo stesso modo, imperdibile è San Vito Lo Capo il cui mare cristallino la rende famosa in tutto il mondo.

Dove andare in Sicilia a novembre: Palermo

Dove andare in Sicilia a novembre? Il clima è mite, in questo periodo dell’anno ed è impossibile recarsi in Sicilia senza visitare Palermo. Proprio perché c’è meno caldo, è possibile esplorare la città ricchissima di storia e stili architettonici. A Palermo, sono da non perdere la Cattedrale, la Palazzina Cinese, il Palazzo dei Normanni, la Chiesa della Martorana e, in generale, il centro storico della città.

È possibile fare un salto anche a Monreale e Cefalù, entrambe in provincia di Palermo. Quest’ultima ha una spiaggia perfetta per una fresca passeggiata autunnale, oltre che un incantevole Duomo (esempio di architettura normanna). Monreale, invece, vanta il Duomo Patrimonio Mondiale UNESCO, con i suoi mosaici bizantini e le decorazioni barocche e arabe.

Siti archeologici in Sicilia: Valle dei Tempi, Segesta e Selinunte

Non sai dove andare in vacanza? Sono imperdibili i siti archeologici che possono essere visitati in Sicilia in autunno. Esempi sono la Valle dei Templi, che si trova ad Agrigento con i suoi templi dorici – come il Tempio della Concordia di Zeus ed Ercole – e il parco archeologico di Segesta, con i suoi resti.

Infine, c’è la vicina Selinunte: altro parco archeologico, è il più grande d’Europa e nasce sui resti dell’antica città, che venne fondata dai Greci all’incirca nel VI secolo a.C. Questo parco vanta santuari, templi e necropoli.