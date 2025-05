Bomba Uomini e Donne: cosa ha fatto il cavaliere del trono over, bufera sul web

Uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne ha generato un polverone su TikTok dopo aver mostrato un qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere.

Nonostante gli anni passino, Uomini e Donne continua ad essere uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Appare evidente che la formula studiata da Maria De Filippi colpisca al cuore un determinato target di pubblico, che il vedere come vanno avanti alcune dinamiche di relazione e di approccio abbia un appeal quasi magnetico.

Il merito è anche dei protagonisti che di volta in volta la produzione sceglie, sia i tronisti che i corteggiatori, con la loro personalità e il loro mettersi in gioco creano delle dinamiche sempre nuove e si rendono protagonisti di gesti e frasi che colpiscono i pubblico, sia in positivo che in negativo.

Questo genera discussione tra il pubblico, soprattutto adesso che sui social esistono canali che offrono la possibilità di vedere singoli momenti di ogni puntata e che permettono ai protagonisti stessi di portare fuori dagli studi Elios ciò che si è verificato qualche giorno o settimana prima.

In queste ore a far discutere è una scelta compiuta da uno dei tronisti over del programma, Giovanni Siciliano. Il cavaliere qualche settimana fa è stato al centro di una violenta discussione con una dama per aver mostrato interesse ad un’altra corteggiatrice. La dama in questione, Francesca Cruciati, si è infuriata al punto da lanciargli addosso una scarpa con tacco a spillo durante la registrazione.

Giovanni Siciliano stupisce tutti con un tatuaggio, il pubblico di Uomini e Donne lo critica aspramente

Nelle scorse ore il cavaliere ha pubblicato un breve video su TikTok in cui ha mostrato un tatuaggio che ha deciso di imprimere sulla pelle, per la precisione tra il collo e la spalla. Ciò che fa notizia è il soggetto del tatuaggio, visto che Siciliano ha deciso di farsi tatuare una scarpa rossa da donna con tacco a spillo.

Il riferimento è chiaramente alla lite in studio con Francesca e a tal proposito ha scritto: “Colpo di fulmine o colpo di tacco?“. La scelta ha contrariato il pubblico del programma che ritiene incoerente l’atteggiamento mostrato dal Cavaliere in queste ultime settimane, c’è chi semplicemente sottolinea questo atteggiamento e chi ci va più duro: “Non ci credo che ha fatto un tatuaggio con il tacco”, “Ma lo Stato gli viene incontro?”, “Ricordiamo che lui è padre di tre figli, di cui uno di un anno”.

non il tatuaggio con il tacco pic.twitter.com/ecqYvh91aE — incoerente (@inc0erente) May 15, 2025

Il perché di tale decisione risulta più chiaro se si osserva com’è andata a finire nell’ultima puntata del programma, già registrata ma non ancora andata in onda. Il cavaliere si è infatti presentato in studio per chiedere un’altra possibilità a Francesca, colpito da quell’interesse che la dama ha manifestato in maniera così impattante nei suoi confronti. E lei? Lei gliel’ha concessa.