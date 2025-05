Tradimento, anticipazioni turche: Serra in pericolo, la minaccia di Oltan

Andiamo a scoprire che cosa ci attende nei prossimi appuntamenti della nostra amatissima soap opera che arriva dalla Turchia.

A tutti noi piace rilassarci davanti alla tv con i programmi che riescono a catturare la nostra attenzione e non farci pensare null’altro. Questo accade ogni qualvolta c’è una puntata di una soap opera che arriva dalla Turchia ed ha letteralmente rapito il cuore ti tutti gli italiani. Parliamo ovviamente di Tradimento che va in onda su Canale 5.

Possiamo assistere ad un nuovo appuntamento ogni pomeriggio, ma non solamente, il venerdì sera troviamo anche una puntata speciale in prime time. Ma noi oggi ti vogliamo sorprendere indicandoti in anteprima che cosa vedremo sul piccolo schermo. C’è da rimanere senza fiato!

Anticipazioni incredibile per Tradimento, Serra e le minacce di Oltan

Negli ultimi anni le reti di Mediaset hanno dato un grandissimo spazio alle soap opera che arrivano dalla Turchia ed hanno fatto molto bene! Ogni volta che ne inizia una nuova riesce ad avere un seguito di pubblico incredibile. Molto probabilmente dipende dalle storie che vengono narrate ricchissime di intrecci amorosi e colpi di scena che non immagini.

Ma cerchiamo di capire, senza troppi giri di parole, che cosa è accaduto da poco in Turchia. Iniziamo dicendo che Serra ha rivelato ad Oltan che è in dolce attesa di Tolga. L’uomo, per evitare scandali, ha chiesto di mettere fine alla gravidanza ma la donna non vuole farlo assolutamente gratis, anzi. In cambio ha chiesto una cifra da capogiro.

Parliamo di 30 milioni di dollari! L’uomo è pronto a consegnarne solamente 5 per chiudere per sempre il “probema”. Ovviamente, Oltan chiede alla donna di mantenere il massimo riserbo. Come possiamo immaginare questo non accade e mentre Tolga si sottopone all’operazione per il trapianto di rene convoca una conferenza stampa.

Che cosa dice? Che è in dolce attesa dell’uomo! Una vicenda che a tanti fa sorridere perché la donna ha chiesto una conferenza stampa, come dirà Mualla che non capisce il motivo ma si trova davanti alla tv insieme a Ilknur. Nella televisione che si trova nella sala d’aspetto dell’ospedale ci sono anche Oltan, Güzide, Tarik, Ozan e Ümit.

Ricordiamoci che la donatrice del rene è Oylum. Güzide resta pietrificata alla notizia ed ha un confronto accesissimo con Oltan dove lo accusa di sapere tutto ma di non aver detto nulla altrimenti Oylum non si faceva operare. Oltan, ovviamente è senza parole per la scenetta messa in piedi da Serra. Le immagini hanno fatto il giro della città.

La donna pensa che Oltan stia arrivando da lei con i soldi ma non ha pensato che potesse avere un attacco di ira, come accade. Le mette la mani sul collo pronto a strozzarla. Riusciranno a salvarla? Per il momento non ci resta che attendere e vedere i nuovi sviluppi direttamente su Canale 5 ogni giorni o in replica su Mediaset Infinity!