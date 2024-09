“Lui è l’uomo della mia vita”: ex Uomini e Donne esce allo scoperto – Foto

Uomini e Donne, l’ex dama del trono over presenta “l’uomo della sua vita”: lo scatto fa impazzire i followers, di chi si tratta.

I numerosi telespettatori, quest’anno, dovranno attendere un po’ per seguire le avventure del trono più famoso della tv. Secondo le ultime indiscrezioni, Uomini e Donne partirà ufficialmente il prossimo lunedì 23 settembre e il pubblico non vede l’ora di conoscere i nuovi protagonisti del programma targato Maria De Filippi. New entry che si uniranno ai veterani, come la torinese Gemma Galgani, presente nel parterre degli over nonostante i rumors di questa estate circa il suo presunto addio.

Torneranno anche alcuni ex volti del programma, come Armando Incarnato, assente nel corso dell’ultima edizione del dating show. E, a proposito di ex volti, nelle scorse ore un’ex dama del trono over ha condiviso sui social una foto che non è passata inosservata. Una dedica speciale per un uomo speciale. In seguito le sue (dolcissime) parole.

“Dentro nasconde un mondo a colori”, l’ex volto di Uomini e Donne mostra sui social una persona speciale

Manca sempre meno all’inizio di una nuova stagione di Uomini e Donne. Nuovi tronisti, nuove esterne, nuove conoscenze pronte a trasformarsi in storie d’amore. I telespettatori sono pronti ad emozionarsi e si chiedono se, in studio, ritroveranno ex protagonisti che non hanno avuto il lieto fine nel corso della loro prima esperienza nel programma. Tra questi c’è Emanuela Malavasi, figura cardine della passata edizione dello show. Dopo la rottura con Marco Antonio, conosciuto proprio in trasmissione, l’ex dama presenta via social colui che definisce l’uomo della sua vita.

Si tratta del fratello Federico, col quale Emanuela ha un rapporto meraviglioso. Attraverso le sue storie di Instagram, l’ex protagonista del trono over ha allegato una foto che li ritrae insieme, super sorridenti, e speso parole bellissime per lui, che ha definito “uno dei pochi esemplari di uomini rimasti che ama davvero”.

Emanuela aveva lasciato Uomini e Donne nel dicembre del 2023, al fianco del cavaliere Marco Antonio Alessio, dopo una frequentazione piuttosto turbolenta. A telecamere spente, però, la storia non ha avuto lunga durata e, a maggio del 2024, i due hanno annunciato la rottura. A distanza di qualche mese, Emanuela o Marco Antonio potrebbero decidere di tornare in trasmissione? Nulla è da escludere: nel dating show di Canale 5 i colpi di scena non mancano mai.