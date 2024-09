Chi è Michele Longobardi, il nuovo tronista di Uomini e Donne: un passato da corteggiatore

Michele Longobardi è uno dei nuovi tronisti di “Uomini e donne”, i telespettatori lo conoscono, in passato è stato un corteggiatore.

La nuova stagione di “Uomini e donne” inizierà lunedì 9 settembre, con un po’ di anticipo rispetto al passato, ovviamente sempre su Canale 5, ma già da ora la curiosità dei telespettatori è altissima. Il dating show, infatti, rappresenta un appuntamento fisso nel palinsesto dalla rete ormai da anni e appassiona tantissime persone, pronte a emozionarsi con le storie dei protagonisti. Le registrazioni, come da tradizione, sono già partite, per questo è possibile sapere chi siederà sull’ambita poltrona rossa: almeno per ora saranno in tre, Michele Longobardi, Francesca Sorrentino e Alessio Pecorelli.

I primi due sono già noti al pubblico, anche se per motivi differenti. Il ragazzo è stato infatti un corteggiatore nella scorsa edizione, mentre la ragazza ha partecipato a “Temptation Island” con il fidanzato Manuel Maura, con cui si è lasciata da poco. Tutti e tre si augurano che questa esperienza possa permettere loro di trovare l’amore, come è accaduto a tantissime persone, giovani e non solo. Non è escluso possa esserci anche un quarto trono, quello di Ida Platano, che non aveva avuto molta fortuna con i suoi pretendenti.

Michele Longobardi è il nuovo tronista di “Uomini e donne”: conosciamolo meglio

Non è certamente la prima volta che Maria De Filippi sceglie di dare la possibilità di diventare tronista a chi già è stato protagonista della trasmissione. Spesso lo fa perché può essere stata colpita da qualcuno, che potrebbe non essere stato tra i prescelti, per questo lei desidera fare il possibile per permettere a lui o lei di innamorarsi. Uno dei casi più eclatanti è, ad esempio, quello di Marco Fantini, che non era stato scelto da Anna Munafò, ma che ha poi conosciuto Beatrice Valli, da cui ha avuto tre bambine.

Ora a fare questa esperienza, non si sa se con lo stesso esito, sarà Michele Longobardi, che era stato corteggiatore di Manuela Carriero nella scorsa edizione. Il ragazzo ha 28 anni ed è originario di Castellammare di Stabia, dove vive con il padre e lavora nella pubblica amministrazione, come ha raccontato lui stesso nel suo video di presentazione. Da bambino ha sofferto per la separazione dei suoi genitori, avvenuta quando aveva solo 7 anni, ma crescendo ha avuto un’adolescenza felice.

Altri malesseri sono poi arrivati in modo inaspettato quando aveva 19 anni: “Ho iniziato a soffrire di ansia e attacchi di panico. Sono sempre stato un ragazzo sensibile. Mi sono trascurato, pesavo 110 kg, avevo difficoltà a rapportarmi con le persone e quindi anche con le ragazze. È stato un periodo difficile fino ai 24 anni, ma non mi sono mai pianto addosso“ – ha rivelato.

Quel periodo difficile oggi è finalmente alle spalle, la sicurezza non gli manca ed è un suo punto di forza: “Quella fase mi ha tolto tanto ma mi ha dato tantissimo. Mi piace ostentare la mia sicurezza perché mi è costata tanto e ne vado fiero. Mi è rimasta la paura del tempo che scorre”.

L’esperienza con Manuela Carriero non si è stata positiva, Michele si è reso conto che i loro punti di vista non fossero compatibili. Una volta lasciato lo studio, aveva manifestato il desiderio, se fosse stato possibile, di tornare in studio per innamorarsi, Maria De Filippi lo ha evidentemente accontentato. Ora vorrebbe “una ragazza con cui condividere la mia quotidianità”.