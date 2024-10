Look coordinati mamma bambina: cosa sono e come realizzarne di perfetti

Una delle tendenze degli ultimi anni è creare look coordinati mamma bambina da sfoggiare alle cerimonie o alle feste, durante una passeggiata in centro o una serata in famiglia. Scopriamo insieme le regole essenziali per dar vita a un outfit matchy matchy perfetto, partendo da proposte come quelle di Cóndor moda online per bambini.

Vestire mamma e figlia allo stesso modo: cosa c’è da considerare

La prima cosa da considerare è che adulti e bambini hanno esigenze molto diverse quando si tratta di vestire: mentre i più piccoli hanno bisogno di capi comodi e confortevoli, che non li intralcino nei movimenti e siano abbastanza caldi da tenerli a riparo dalle temperature più rigide in inverno e freschi in estate, i grandi solitamente sono disposti a rinunciare a un po’ di comfort per apparire al meglio di sé. Non si può pretendere così di vestire i bambini come grandi e viceversa solo per poter ricreare look perfettamente coordinati tra mamma e bambina. Il che vuol dire per esempio che anche se durante le cerimonie invernali i collant pesanti sono banditi per le adulte, le versioni baby degli outfit da party potranno contemplare una calzamaglia bambina per proteggere la piccola invitata dal freddo. Molti brand di moda partendo proprio dalla necessità di conciliare il più possibile le esigenze di mamme e figlie hanno rilasciato collezioni “mini me” e, cioè, appositamente pensate per mamme e figlie che vogliono vestirsi allo stesso modo in diverse occasioni: si tratta di collezioni ora di costumi, ora di abiti da cerimonia di tendenza, ora di capi casual per la scuola o per il lavoro disponibili sia in versione per adulti e sia in versione per bambine.

Come creare un outfit matchy matchy per mamma e figlia

Quando – e succede nella maggior parte dei casi – è impossibile riprodurre per mamma e figlia esattamente lo stesso outfit, ci sono diverse alternative praticabili. Si può creare un look coordinato mamma figlia partendo dalla stessa ispirazione e scegliendo capi simili: una gonna a pieghe lunga fino al ginocchio, indossata con collant di lana tricot, un gilet di lana e una camicia o una i-shirt bianca richiamano subito un certo modo di vestire parigino indipendentemente da che a indossarli sia la mamma o la figlia. Anche scegliere la stessa palette di colori o la stessa tipologia di tessuti può essere un buon modo per costruire dei look coordinati mamma figlia adatti alle reciproche esigenze: a qualsiasi età un set pantaloni e cardigan in maglia è l’outfit più comodo per una lunga mattinata di commissioni in centro, per esempio, mentre dalle passarelle delle ultime stagioni vengono diverse proposte di outfit per grandi e piccoli in color block. Una stampa o una decorazione particolare possono essere l’elemento che richiama l’outfit della mamma in quello della bambina e viceversa se non si ha tempo e modo di dedicarsi a costruire un intero look matchy matchy. Una delle alternative più frequenti per chi vuole esprimere il legame con le proprie figlie anche attraverso quello che indossa è scegliere un accessorio in comune e indossato nello stesso momento quale può essere una borsa, una collana, un bracciale, un paio di occhiali da sole.