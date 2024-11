Scopri le 5 destinazioni più suggestive dove trascorrere un Natale all’insegna della meraviglia e della tradizione tra luci, musiche e mercatini natalizi.

Le festività sono un’occasione unica per regalarsi momenti indimenticabili, tra luci, decorazioni natalizie, tradizioni e atmosfere che scaldano il cuore. Sia che si scelga di trascorrere il Natale tra le meraviglie del nostro Paese o di viaggiare verso destinazioni internazionali dal fascino inconfondibile, quello delle Feste è il momento perfetto per immergersi in esperienze che lasciano il segno.

Se immagini un Natale da favola in una città piena di storia e magia, oppure se stai cercando una vacanza più accessibile ma altrettanto suggestiva, abbiamo selezionato 5 luoghi incantevoli, ideali per vivere a pieno il periodo più magico dell’anno. Ci sono opzioni per ogni gusto e budget, per soddisfare sia chi desidera un’atmosfera classica e tradizionale che chi è in cerca di novità e sorprese. Ecco 5 destinazioni meravigliose dove trascorrere il Natale.

1. Le destinazioni più belle per Natale: Bolzano e il fascino dei Mercatini

Bolzano, capitale dell’Alto Adige, è una meta imperdibile per chi desidera immergersi nell’autenticità delle tradizioni natalizie italiane. Durante il periodo delle festività la città si anima di luci e decorazioni e il centro storico si trasforma in un villaggio da fiaba. I mercatini di Piazza Walther rappresentano il cuore pulsante di Bolzano. Qui si passeggia tra casette di legno adornate con ghirlande e luci, che espongono artigianato locale, decorazioni fatte a mano, candele profumate e golosità come lo Zelten, il pane dolce natalizio tipico del Trentino.

Una degustazione di vin brulé è un must per chi desidera un assaggio dell’Alto Adige più autentico. Soggiornare a Bolzano offre numerose possibilità, da accoglienti hotel in centro a case vacanza immerse nella natura. Chi cerca una soluzione economica può trovare nei dintorni vari agriturismi o B&B incastonati tra i paesaggi montani.

2. Vienna, per vivere un Natale in stile imperiale

Vienna, con il suo fascino maestoso e le architetture imperiali, è una delle destinazioni europee più eleganti per il Natale. Passeggiare per il centro storico addobbato a festa, con le sue luminarie e i palazzi barocchi, offre un’atmosfera sofisticata e al tempo stesso accogliente. Il mercatino di Natale del Rathausplatz (Wiener Christkindlmarkt) è uno dei più antichi al mondo: già nel 1772 questa piazza ospitava casette in legno che vendono decorazioni in vetro soffiato, dolci natalizi e specialità locali come le castagne arrostite e i Brezel. Il profumo delle spezie si diffonde nell’aria mentre si sorseggia una tazza di vin brulé caldo o di punch, per riscaldarsi tra una bancarella e l’altra.

La musica è un altro dei grandi protagonisti del Natale viennese: i concerti natalizi nelle chiese e nelle sale concerti, soprattutto nella Cattedrale di Santo Stefano, regalano emozioni indimenticabili, facendo risuonare le note dei grandi compositori austriaci. Una visita al Castello di Schönbrunn, residenza estiva di Sissi, una delle principesse più famose della storia, è un’altra tappa imperdibile: si può passeggiare nei giardini innevati o sorseggiare cioccolata calda ammirando la vista sulla città. Sebbene Vienna non sia una meta particolarmente economica, è possibile trovare sistemazioni accoglienti e più accessibili scegliendo guest house o piccoli alberghi nelle zone più periferiche, comunque ben collegate al centro.

3. Natale, le destinazioni più suggestive: Tokyo

Anche se in Giappone il Natale non ha connotazioni religiose, Tokyo celebra questa festività con un’imponenza di luci e decorazioni che non ha eguali. La capitale giapponese rappresenta la meta ideale per chi desidera un Natale fuori dal comune, dove la tradizione occidentale si fonde con l’innovazione futuristica tipica di Tokyo. Le vie di Omotesando, Roppongi e Shibuya sono illuminate da milioni di luci che ricoprono alberi e palazzi, creando un effetto scenografico unico. Passeggiando per queste zone, ci si imbatte in proiezioni artistiche, spettacoli di luce e alberi di Natale dallo stile moderno e stravagante.

Il Tokyo Midtown Christmas Market, ispirato ai mercatini europei, offre un’esperienza più intima e originale, con banchi che propongono dolci locali e artigianato giapponese. Inoltre a Tokyo c’è la tradizione tutta giapponese del “KFC Christmas”, che prevede di mangiare pollo fritto il giorno di Natale. Tokyo è una delle città più versatili al mondo per quanto riguarda gli alloggi: dagli hotel a capsule alle strutture di lusso, si può trovare facilmente una soluzione che soddisfi ogni esigenza di budget.

4. New York, per un Natale da film

New York è, senza dubbio, una delle destinazioni più iconiche dove trascorrere il Natale. La Grande Mela è resa celebre da innumerevoli film e serie TV per le sue spettacolari decorazioni natalizie e le sue tradizioni uniche. Il Rockefeller Center, con il suo imponente albero di Natale e la pista di pattinaggio, è una tappa obbligata: pattinare sotto le luci scintillanti e il gigantesco abete è una delle esperienze più magiche e cinematografiche che si possano vivere. Anche una passeggiata lungo la Fifth Avenue è un vero e proprio viaggio nello spettacolo delle vetrine natalizie, decorate con incredibile maestria dai negozi più famosi della città.

Central Park sotto la neve è il luogo perfetto per una passeggiata romantica o un giro in carrozza, per respirare a pieno l’atmosfera di una New York vestita a festa. Non si può dimenticare Times Square, dove le luminarie e i maxischermi creano un’atmosfera vivace e festosa. New York offre infinite possibilità di soggiorno, dai grandi hotel lussuosi ai piccoli appartamenti in affitto per chi cerca un’alternativa più economica, magari nei quartieri vicini come Brooklyn o Queens.

5. Matera, Italia: un Natale tra storia e tradizione

Concludiamo il nostro viaggio attraverso i 5 luoghi più meravigliosi dove passare le Feste con Matera, la destinazione perfetta per chi desidera trascorrere un Natale autentico e ricco di storia. Con i suoi Sassi e le chiese rupestri Matera rappresenta un paesaggio unico, tanto da essere Patrimonio dell’UNESCO. Durante le festività natalizie la città lucana diventa una sorta di presepe vivente: ogni angolo e ogni vicolo dei Sassi di Matera sembra riportare i visitatori in un’atmosfera senza tempo.

Vengono allestiti nelle antiche grotte dei Sassi, dove attori e figuranti ricreano scene della Betlemme ai tempi della nascita di Gesù. Anche le fiaccolate organizzate nel centro storico sono un appuntamento imperdibile per immergersi nelle tradizioni locali e sentire lo spirito della comunità. In questa cornice, i ristoranti di Matera propongono specialità tipiche delle festività lucane, come il baccalà e i peperoni cruschi, ideali per chi desidera gustare sapori locali. Matera offre molte opzioni di alloggio, dalle case-grotta ai B&B, spesso ricavati all’interno dei Sassi, che permettono di vivere un’esperienza immersiva e affascinante a prezzi spesso accessibili.