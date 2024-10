Da Cleopatra a Sissi, da Grace Kelly a Lady D, fino a Kate Middleton: un viaggio attraverso le vite delle principesse più famose e più amate della storia.

Principesse e regine: titoli che evocano immagini di palazzi reali, amori impossibili e destini segnati. Ma dietro l’aura di romanticismo e magia si celano spesso storie di donne forti, determinate e, talvolta, rivoluzionarie.

Donne ambiziose, intelligenti e coraggiose, hanno spesso sfidato le convenzioni e lasciato un’impronta indelebile nel loro tempo. Preparati a scoprire le storie straordinarie di alcune delle regine e principesse più iconiche di sempre, che continuano a ispirarci ancora oggi.

Reali che hanno fatto la storia: Cleopatra

Cleopatra VII (69-30 a.C.), spesso ricordata come l’ultima regina dell’Egitto, è probabilmente una delle figure femminili più famose dell’antichità. Sebbene non fosse principessa in senso stretto, la sua origine reale e il suo status di regina la rendono una delle donne più potenti della storia. Era dotata non solo di una straordinaria bellezza, ma anche di una mente brillante e di una notevole capacità politica. Fu in grado di manovrare abilmente tra le lotte di potere dell’Impero Romano e mantenne la sua posizione come regina nonostante le continue pressioni esterne.

Il suo legame sentimentale con due figure centrali della storia romana, Giulio Cesare e Marco Antonio, la rende ancora più memorabile. Fu un’abile stratega che utilizzò la sua intelligenza per difendere l’indipendenza dell’Egitto, fino alla sua tragica morte. Cleopatra è rimasta un simbolo di seduzione, potere femminile e ambizione politica. Grazie a film come quello del 1964 diretto da Joseph L. Mankiewicz e interpretato da Liz Taylor e Richard Burton, vincitore di ben quattro Oscar, e alla più recente serie Netflix con Jada Pinkett Smith, il nome di Cleopatra continua a essere sinonimo di carisma e potere.

Isabella d’Aragona, una delle regine più potenti di sempre

Nota anche come Isabella la Cattolica, Isabella I di Castiglia (1451-1504) fu una delle regine più potenti della storia europea. Nonostante il titolo di regina iniziò la sua carriera politica come principessa erede del trono di Castiglia. Il matrimonio con Ferdinando II d’Aragona fu un evento cruciale nella storia spagnola: insieme unirono i regni di Castiglia e Aragona, creando la base per la moderna Spagna. Sotto il loro regno fu completata la cacciata dei Mori dalla penisola iberica con la conquista di Granada nel 1492. Nello stesso anno, Isabella finanziò il viaggio di Cristoforo Colombo, aprendo la strada alla colonizzazione delle Americhe e facendo della Spagna una potenza mondiale.

Oltre a essere una figura militare e politica determinante Isabella è ricordata per la sua fede cattolica, che la portò a istituire l’Inquisizione spagnola, un’ombra oscura sulla sua eredità. Nonostante ciò, Isabella rimane una delle sovrane più influenti della storia.

Caterina la Grande, zarina di Russia

Caterina II di Russia (1729-1796) nota come Caterina la Grande è stata una delle leader più influenti della storia russa. Nata come principessa tedesca, riuscì a ottenere il trono grazie a un colpo di stato contro suo marito, lo zar Pietro III. Durante il suo regno Caterina modernizzò la Russia, promuovendo la cultura e l’istruzione e ampliando notevolmente i confini dell’impero. Era una donna di notevole intelletto, che intratteneva una fitta corrispondenza con i filosofi dell’Illuminismo, tra cui Voltaire e Diderot.

Sotto la sua guida la Russia divenne una potenza dominante in Europa, tanto da essere considerata una delle donne più potenti della storia. Caterina la Grande, che nella serie Sky Original del 2019 ha il volto del Premio Oscar Helen Mirren, era anche nota per la sua vita personale complessa, caratterizzata da numerosi amanti e da una visione pragmatica del potere. Il suo regno ha lasciato un’impronta indelebile ed ha segnato un’epoca d’oro per la Russia.

Sissi, una delle principesse più famose della storia

Elisabetta di Baviera (1837-1898) meglio conosciuta come la principessa Sissi divenne imperatrice d’Austria sposando l’imperatore Francesco Giuseppe a soli 16 anni. Amata per la sua bellezza e il suo spirito libero Sissi ben presto sviluppò un forte disagio verso la rigida etichetta di corte e i vincoli della sua posizione.

Trascorse gran parte della sua vita viaggiando e cercando una libertà che non riuscì mai a trovare completamente. La sua storia è diventata un mito romantico, celebrato da tre film interpretati negli anni ’50 da Romy Schneider e da una serie di tre stagioni andata in onda su Canale 5, oltre che da molti romanzi e biografie. La sua tragica fine – venne assassinata nel 1898 – la rese una figura emblematica della nostalgia per un passato perduto e per l’epoca imperiale europea.

Grace Kelly, la più raffinata tra le principesse

Grace Kelly (1929-1982) prima di diventare principessa di Monaco era una famosa attrice di Hollywood, vincitrice di un Oscar. Il suo matrimonio nel 1956 con il principe Ranieri III di Monaco fece di lei una delle principesse più amate e glamour del XX secolo.

Nonostante avesse abbandonato la sua carriera cinematografica Grace continuò a esercitare una grande influenza come principessa, impegnandosi in opere di beneficenza e sostenendo le arti a Monaco. La sua vita fu interrotta bruscamente da un tragico incidente automobilistico nel 1982 ma la sua eleganza e il suo fascino rimangono indimenticabili ed hanno contribuito a fare di Monaco una delle monarchie più celebri del mondo.

Diana, tra le principesse più amate al mondo

La principessa Diana (1961-1997) soprannominata “la principessa del popolo” è stata una delle figure più amate e ammirate del XX secolo. Entrata a far parte della famiglia reale britannica nel 1981 con il matrimonio con il principe Carlo, Diana divenne immediatamente una figura iconica, non solo per la sua bellezza e il suo stile, ma anche per il suo impegno nelle cause umanitarie.

Diana ha sfidato molte convenzioni reali, utilizzando la sua posizione per portare attenzione su questioni come l’AIDS, le mine antiuomo e il supporto per i senzatetto. La sua capacità di entrare in contatto con le persone la rese una delle personalità pubbliche più amate del mondo. Nonostante il divorzio da Carlo nel 1996 e la sua tragica morte in un incidente automobilistico l’anno successivo, Diana ha lasciato un’eredità indelebile, sia nella Famiglia Reale che nel mondo delle cause umanitarie.

Kate Middleton, l’erede di Lady Di

Concludiamo questa panoramica sulle principesse che hanno fatto la storia con colei che è considerata l’erede di Lady Diana: sua nuora Kate Middleton, moglie del primogenito William. Come Diana, Kate (42 anni) è amata per la sua eleganza naturale, per i modi semplici e per la sua dedizione alla famiglia. E come Lady D, anche Kate è vicina alla gente comune e ha sempre mostrato grande attenzione ai temi sociali, come la salute mentale, il sostegno ai più deboli e l’educazione della prima infanzia.

Il mondo intero è rimasto colpito dalla compostezza e dalla discrezione con le quali ha affrontato il tumore che l’ha colpita a inizio anno, e che dopo mesi molto difficili ora sembra essere superato grazie alla chemioterapia. Anche se, come ha sottolineato il principe William, c’è ancora “molta strada da fare” per una guarigione completa, Kate continua a mantenere il suo sorriso e quell’immagine autentica che la rendono così amata da tutti.