Lana infeltrita: i rimedi della nonna per un maglione rimpicciolito

La lana infeltrita può essere un problema, che è possibile risolvere seguendo alcuni suggerimenti e rimedi naturali.

Può capitare che un maglione che amiamo particolarmente, purtroppo, si infeltrisca e questo potrebbe causarci frustrazione. La cura dei capi in lana è, quindi, un problema comune. Fortunatamente, però, ci sono dei rimedi naturali a cui si può fare riferimento per cercare di risolvere e riportare in vita, ad esempio, un maglione infeltrito.

Bastano, infatti, gli accorgimenti giusti e sarà possibile ridare forma e morbidezza. Scopriamo i rimedi della nonna per la lana infeltrita e un maglione rimpicciolito.

I rimedi naturali per la lana infeltrita: sapone di Marsiglia, latte e bicarbonato

Basta sbagliare anche soltanto una volta un lavaggio, che il capo in questione potrebbe rovinarsi. La lana è una fibra particolarmente delicata e, se trattata non in modo adeguato – basti pensare anche alla semplice acqua e sapone – le sue fibre possono restringersi. È bene, quindi, procedere con un corretto lavaggio, a una temperatura dell’acqua compresa tra i trenta e i quaranta gradi. La cosa migliore sarebbe, comunque, lavare i capi in lana in acqua tiepida e a mano con del sapone di Marsiglia. Ad ogni modo, nelle lavatrici ci sono dei programmi adatti ai delicati a cui poter ricorrere.

Se il danno, però, è già avvenuto, è possibile ricorrere a del bicarbonato di sodio per la lana infeltrita. Come? In una bacinella piena di acqua fredda o tiepida, aggiungete circa 20 grammi di bicarbonato. Lasciate, quindi, in ammollo la lana per circa due ore o, meglio ancora, una notte intera. Ogni tanto, massaggiate le fibre. In seguito, lavate con sapone di Marsiglia.

Al bicarbonato di sodio, è possibile aggiungere un paio di bicchieri di latte, in cui lasciare immerso il capo per almeno un paio di ore.

Maglione di lana e cashmere infeltrito e rimpicciolito: balsamo, limone, aceto di mele e acido tartarico

Per riportare in vita un maglione di lana e cashmere infeltrito e rimpicciolito, è possibile ricorrere a del balsamo per capelli: potete mettere, in una bacinella, il maglione con acqua tiepida o fredda e balsamo per capelli nella quantità di quattro cucchiai. A questo, è possibile aggiungere due cucchiai di aceto di mele e del succo di limone. I capi in lana andranno tenuti in acqua per almeno un paio di ore.

Infine, è possibile provare con dell’acido tartarico, dopo aver tentato con i precedenti rimedi. Mettete, quindi, il vostro maglione immerso in due litri di acqua e dieci cucchiai di acido tartarico, mescolando il tutto. Attenzione, però, a questo rimedio: indossate dei guanti, perché l’acido è irritante per la pelle. Lasciate agire per un paio di ore e risciacquate.